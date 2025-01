TV Brasil exibe show exclusivo de Toninho Horta

A TV Brasil apresenta um show inédito e exclusivo do compositor, arranjador, produtor musical e guitarrista mineiro Toninho Horta no programa Cena Musical deste sábado (18) para domingo (19), à meia-noite. No espetáculo, o célebre artista interpreta repertório de sucessos do Clube da Esquina.

A performance do veterano foi gravada com exclusividade pela emissora pública no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, para exibição no Cena Musical. A produção apresentada por Bia Aparecida pode ser acompanhada no YouTube do canal e ainda fica disponível no app TV Brasil Play.

Durante o show Clube Imaginário, Toninho Horta executa clássicos como Cravo e Canela, O Trem Azul e Travessia, entre outras músicas marcantes que marcaram o movimento do Clube da Esquina com o antológico álbum homônimo e atravessam gerações.

No palco, o artista é acompanhado por grandes amigos. A banda para essa apresentação emocionante Toninho Horta toca ao lado de Robertinho Silva (bateria), Nivaldo Ornelas (sopros), Luiz Alves (baixo elétrico) e Marcos Nimrichter (teclado).

Natural de Belo Horizonte, o astro tem mais de 30 discos gravados e conquistou reconhecimento no Brasil e no exterior com prêmios como o Grammy Latino. Toninho Horta integrou o Clube da Esquina junto com personalidades como Milton Nascimento, Lô Borges, Wagner Tiso e vários outros grandes nomes daquela cena artística. O movimento inseriu Minas Gerais no mapa da música internacional.

Sobre o programa

Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro.

A produção com janela semanal traz shows que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira.

O comando desta temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora pública. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de artistas consagrados como MPB4, Jards Macalé, Elba Ramalho, Francis Hime, Olivia Hime, Gilson Peranzzetta e Geraldo Azevedo.

Cena Musical – sábado, dia 25/1, para domingo, dia 26/1, à meia-noite, na TV Brasil

