Biblioteca Nacional distribuirá 2 mil livros hoje no Rio

Passar pelo prédio (foto) centenário da Biblioteca Nacional, no centro do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (14), será uma oportunidade para ganhar um livro. A instituição, vinculada ao Ministério da Cultura, vai distribuir dois mil exemplares para a população.

O ato faz parte do Dia Internacional da Doação de Livros, criado originalmente no Reino Unido em 2012 e replicado em diversas partes do mundo, sempre no dia 14 de fevereiro. A meta é estimular o hábito da leitura e ampliar o acesso aos livros.

Serão 40 títulos publicados pela própria Biblioteca Nacional. Cada obra terá 50 exemplares distribuídos aos visitantes. São livros de poesia, história e iconografia, entre outros temas.

“Essa é uma data simbólica e importante que nos inspira constantemente a refletir sobre a necessidade de ampliar o número de leitores e democratizar, cada vez mais, o acesso aos livros”, afirmou a Biblioteca Nacional numa rede social.

Entre as obras que serão distribuídas ao público figuram Olhos d’água (Conceição Evaristo, 2014); Darcy, a outra face de Vargas (Ana Arruda Callado, 2011); Divina proportione (Luca Pacioli, 2006); Kijane Kweza: um guerreiro muito capaz (Júlio Cesar Medeiros da Silva Pereira, ilustrações Vania Maria, 2014); Euclides da Cunha: uma poética do espaço brasileiro (Catálogo de exposição, 2009) e O Rio de Janeiro através das estampas antigas (Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha, 1970).

A Biblioteca Nacional fica na praça da Cinelândia (Av. Rio Branco, 219), e abre ao público das 10h às 17h.

Mercado de livros

A pesquisa Panorama do Consumo de Livros, divulgada na última sexta-feira (7) pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) - associação sem fins lucrativos que representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor – aponta que, nos 12 meses anteriores a outubro de 2024 - 84% dos brasileiros com mais de 18 anos não compraram livros. ((https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2025-02/em-12-meses-16-dos-maiores-de-18-anos-compraram-ao-menos-1-livro))

Entre os fatores que desmotivam a aquisição de livros, destacam-se o preço (35,5%), a falta de livrarias na região (26,2%) e a falta de tempo para ler (24,2%). O levantamento foi feito com base em 16 mil entrevistas.

De acordo com outro levantamento, dessa vez do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), o ano de 2024 fechou com 55,30 milhões de livros comercializados, um crescimento de 0,7% em relação a 2023. Isso representou um faturamento de R$ 2,8 bilhões contra R$ 2,58 bilhões em 2023.