Álbum revela 12 músicas inéditas do sambista Luiz Carlos da Vila

O programa Roda de Samba deste domingo (23), que vai ao ar ao meio-dia nas oito emissoras da Rádio Nacional, entrevista os cantores Augusto Martins e Cláudio Jorge, que lançaram um álbum dedicado a Luiz Carlos da Vila – Coisas Guardadas para te Dar.

Luiz Carlos da Vila (1949-2008) foi da ala de compositores da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel e do Bloco Carnavalesco Cacique de Ramos, da mesma talentosa geração dos sambistas Arlindo Cruz, Jorge Aragão e Sombrinha.

A maior parte do repertório do álbum com 12 canções inéditas é formada por sambas como Outras Bandas, cantada com Luiz Carlos da Vila graças à inteligência artificial, mas há até uma valsa, Eu Vim para te Amar, parceria de Cláudio Jorge com o compositor.

A boa notícia é que no baú em que Augusto Martins e Cláudio Jorge encontraram as novas canções, há outras composições de Luiz Carlos da Vila. O tesouro é guardado pela filha do compositor, Maiana Baptista.

Este é o segundo álbum que os amigos Augusto e Cláudio Jorge gravam juntos. O primeiro foi Ismael Silva, Uma Escola de Samba, lançado há dez anos. A dupla tem intenção de produzir outros trabalhos com repertório de compositores negros.

O Roda de Samba é um programa semanal produzido pela Rádio Nacional e pela Agência Brasil.

Serviço

O que: Programa Roda de Samba, com Augusto Martins e Cláudio Jorge

Quando: Todo domingo ao meio dia

Onde: Na Rádio Nacional da Amazônia (OC), de Brasília (AM e FM), Recife (FM), Rio de Janeiro (FM), São Luís (FM), São Paulo (FM) e do Alto Solimões (FM).