Mais 43 blocos desfilam de quarta a domingo no Rio de Janeiro

O carnaval acaba oficialmente nesta terça-feira (4) mas cariocas e turistas que estão na cidade do Rio de Janeiro ainda poderão curtir blocos de rua nos próximos dias. Segundo a prefeitura, há cinco blocos autorizados para desfilar nesta Quarta-Feira de Cinzas (5).

Entre as opções para os foliões está o Cordão Me Enterra na Quarta, que se apresenta na Rua Augusto Severo, no centro da cidade, a partir das 14h, com um público estimado em 4.500 pessoas.

Na Lapa, também às 14h, o Planta na Mente é outra opção para os foliões, com marchinhas bem humoradas e críticas sociais. Com uma estimativa de público de 2 mil pessoas, o bloco concentra na Praça Cardeal Câmara, próximo aos Arcos da Lapa. Na zona norte, são duas opções: o Bloco Carnavalesco Ainda Aguento, a partir das 11h, na Praia da Engenhoca, na Ilha do Governador; e Chave de Ouro, a partir das 16h, na Rua Ana Leonidia, no Engenho de Dentro. Já na zona oeste, terá o Guri da Merck, a partir das 16h, na Rua José Perigault, na Taquara.

Fim de semana

Os blocos voltam para as ruas na sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9). Na sexta, saem o Urubu Malandro, a partir das 17h, no Largo da Prainha, na Saúde; e Só Tamborins, a partir das 18h, na Rua Visconde de Maranguape, no centro. No sábado, serão mais 18 blocos, entre eles o Bloco da Anitta, com um público estimado de 100 mil pessoas, a partir das 7h, na Rua Primeiro de Março, no centro da cidade; e Mulheres de Chico, a partir das 15h, na Praça Júlio de Noronha, no Leme.

A maratona de blocos cariocas se encerra no domingo, com outros 18 blocos. Entre os destaques está o Monobloco, megabloco que tem estimativa de público de 80 mil pessoas, na Rua Primeiro de Março, a partir das 7h.