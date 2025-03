TV Brasil estreia série "Vem Ver", que traz as riquezas do RN

Equipe mostra as belezas naturais, culturais e turismo no estado

A TV Brasil lançou nesta quarta-feira (5) a série "Vem Ver", uma produção original da UERN TV, emissora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Com 13 episódios, a atração convida o público a conhecer as belezas naturais, o patrimônio cultural e os destinos turísticos do estado potiguar.

O nome da série, "Vem Ver", é um chamado para que os telespectadores explorem os encantos do Rio Grande do Norte.

Os episódios percorrem a rota do Seridó Geoparque, que inclui os municípios de Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Parelhas, Carnaúbas dos Dantas e Acari.

Além disso, a produção destaca o turismo ligado aos povos originários, o ecoturismo serrano, as cavernas e as festas populares do estado.

A equipe percorreu mais de 8.400 quilômetros durante as gravações, registrando paisagens e tradições em uma experiência que une entretenimento e conhecimento.

O projeto foi realizado em parceria com o GeoRoteiros, uma iniciativa de extensão universitária que envolve estudantes na exploração de atrativos turísticos.

A série é fruto de uma colaboração entre a UERN, a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte (Funcitern), a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) e a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR).

Sobre a RNCP

A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) é uma rede de emissoras de rádio e televisão afiliadas à EBC. Seu principal objetivo é promover a comunicação pública em âmbito nacional, oferecendo conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento para a população brasileira.

A RNCP visa garantir o acesso à informação e à cultura, além de promover a diversidade e a pluralidade de conteúdos regionais, conforme os princípios e objetivos da comunicação pública. A EBC é responsável pela formação da RNCP e investe no fortalecimento e expansão da rede.

Serviço

"Vem Ver" - estreia - quarta-feira, 5/3, às 13h30, na TV Brasil

