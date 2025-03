TV Brasil exibe desfile das escolas do Grupo de Acesso 1 de São Paulo

A TV Brasil exibe neste domingo (2), a partir das 21h, os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso 1 de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi. A transmissão é exclusiva da TV Brasil.

O desfile reúne oito tradicionais escolas de samba que tentam garantir presença no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo em 2026. Este ano, duas agremiações sobem, enquanto outras duas são rebaixadas para o Grupo de Acesso 2.

A primeira escola a entrar na avenida é a Unidos de São Lucas, às 21h. Logo depois, entra a Mocidade Unida da Mooca, às 22h, seguida da Independente Tricolor, às 23h, da Unidos de Vila Maria, à meia-noite. Na madrugada, à 1h, desfila a Tom Maior, seguida da Nenê de Vila Matilde, às 2h, da X-9 Paulistana, às 3h e a última a Dom Bosco de Itaquera, às 4h.

O regulamento exige no mínimo 800 componentes para a apresentação de 50 a 60 minutos. As agremiações do Grupo de Acesso 1 precisam percorrer o Sambódromo com três alegorias.

A comissão de frente tem que reunir entre cinco e 15 integrantes. As escolas de samba ainda devem desfilar com no mínimo oito alas de enredo, 25 baianas e um casal de mestre-sala e porta-bandeira.

No dia 22 de fevereiro, a TV Brasil exibiu as apresentações do Grupo de Acesso 2. Desfilaram no primeiro dia da festa as escolas Raízes do Samba, Imperatriz da Paulicéia, Unidos do Peruche, Torcida Jovem, Pérola Negra, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Primeira da Cidade Líder, Brinco da Marquesa e Camisa 12.

Desfile das Campeãs

No dia 8 de março (sábado), a TV Brasil exibe, também com exclusividade, o Desfile das Escolas Campeãs do Grupo Especial de São Paulo, que conta com 16 escolas na disputa pelo título.

A transmissão ao vivo, direto do Sambódromo do Anhembi, começa às 21h.