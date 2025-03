Barcelona goleia e recupera primeiro lugar do Campeonato Espanhol

O Barcelona (Espanha) retornou ao topo da classificação do Campeonato Espanhol com uma confortável vitória em casa por 4 a 0 sobre o Real Sociedad (Espanha), que jogava com 10 jogadores, neste domingo (2).

A sexta vitória consecutiva do Barcelona no campeonato colocou o time em primeiro lugar com 57 pontos em 26 jogos, um a frente do Atlético de Madri (Espanha). O atual campeão Real Madri (Espanha) está em terceiro lugar com 54 pontos, após derrota por 2 a 1 para o Real Betis (Espanha) no último sábado (1).

Aos 17 minutos, o Sociedad ficou reduzido a 10 jogadores após o zagueiro Aritz Elustondo ser expulso pela falta cometida em Dani Olmo. O Barcelona rapidamente fez valer a vantagem, com Gerard Martin e Marc Casado marcando seus primeiros gols.

O Barcelona manteve a pressão após o intervalo criando diversas oportunidades e fechando a vitória com gols de Ronald Araujo e Robert Lewandowski no segundo tempo.

