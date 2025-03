Último dia de carnaval em São Paulo tem 58 blocos na rua

O último dia de carnaval de 2025 na capital paulista tem a apresentação de 58 blocos de rua. Entre os destaques desta terça-feira (4) está o bloco Ezatamentchy, que animará ruas do bairro de Santa Cecília até as 17h.

Também em Santa Cecília, os foliões poderão se divertir no bloco da Mama (até as 17h), e perto dali, na Vila Buarque, no bloco do Fubá, que ficará até um pouco mais tarde, às 18h.

No centro histórico da capital, serão muitas as atrações: bloco Tamo Junto e Misturado (até 18h); o bloco Ubuntu Sambaxé (até 18h); e o Tô Atrasado Mas Eu Chego (até 17h).

O bairro de Perdizes será animado pelos blocos Deu Zebra (até 17h), e Os Cataratos do Niágara (até 17h). Ao lado, na Barra Funda, terá vez o Bloco Poderoso (até 18h).

Já o Ibirapuera recebe a visita do Galo da Madrugada, que se apresenta até as 14h e o Latinha Mix (até 18h). Já o Ipiranga será palco do bloco Estação Folia e o Doidin Pra Virar Jacaré, ambos até as 18 horas.

A programação completa dos blocos de rua do Carnaval de São Paulo pode ser vista aqui.