Concurso do Ibama será aplicado neste domingo em todas as capitais

As provas objetivas e a prova discursiva do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) serão aplicadas neste domingo (6) nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. A banca organizadora é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Os candidatos concorrem a dois cargos – analista ambiental e analista administrativo. As provas serão à tarde, no horário oficial de Brasília:

12h – abertura dos portões;

13h – fechamento dos portões;

13h30 – início das provas;

tempo de aplicação da prova: 4 horas e 30 minutos.

A consulta do local das provas objetivas e discursiva pode ser feita no site do Cebraspe, com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

Orientações

O Cebraspe orienta o candidato a verificar o local de prova com antecedência para evitar imprevistos no dia da prova.

O candidato deverá comparecer ao exame com o documento de identidade original, caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente e o comprovante de inscrição.

Não são considerados documentos de identidade para entrar na sala de aplicação das provas: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante e carteiras funcionais sem valor de identidade.

Outra recomendação é que o candidato não leve nenhum dos seguintes objetos para sala onde fará as provas, sob pena de ser eliminado do concurso:

Aparelhos eletrônicos: celulares, tablets, relógios, fones de ouvido, calculadoras;

Materiais de escrita: lápis, lapiseira, borracha, marca-texto;

Acessórios: chapéus, bonés, gorros, óculos escuros, protetor auricular;

Recipientes não transparentes: garrafas de água, embalagens de alimentos;

Armas brancas: facas, tesouras, canivetes.

Provas

As provas objetivas do concurso do Ibama são eliminatórias e classificatórias, valendo 120 pontos, distribuídos em 120 questões entre conhecimentos básicos e específicos, como descrito no edital.

No modelo de provas do Cebraspe, cada questão tem apenas duas opções de resposta: certo (C) ou errado (E).

Se o candidato acertar, marca um ponto e cada erro resulta na perda de um ponto. Caso o candidato marque as duas alternativas ou deixe a questão em branco, a pontuação é nula.

A prova de redação do Ibama deve ter até 30 linhas com tema relacionado aos conhecimentos do cargo de inscrição. A prova discursiva vale até 20 pontos.

Concurso

Ao todo, o processo seletivo oferece 460 vagas para cargos de nível superior, sendo 330 para analista ambiental da carreira de especialista em meio ambiente e outras 130 vagas para analista administrativo, distribuídas para as 27 unidades da federação.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 9.994,60 para todos os cargos. Há a possibilidade de receber gratificação de qualificação para curso de especialização (R$ 464), mestrado (R$ 922) ou doutorado (R$ 1.387).

O candidato aprovado poderá ser lotado em qualquer unidade do Ibama, dentro da unidade da federação onde concorreu à vaga, a critério do instituto.

“A classificação obtida pelo candidato aprovado no concurso não gera para si o direito de escolher a unidade de seu exercício”, detalha o edital.

Nos primeiros 36 meses a partir da entrada no cargo, o candidato não poderá ser removido, a menos que por interesse da administração do Ibama.