O Agente Secreto ganha melhor direção e melhor ator em Cannes

O filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, ganhou o prêmio de melhor direção na 78ª edição do Festival de Cannes, na França. O ator Wagner Moura, protagonista da película, também foi premiado como melhor ator.

O filme de Kleber Mendonça Filho também era um dos favoritos para ganhar a Palma de Ouro, a maior premiação de Cannes, mas, quem levou foi longa Um simples Acidente, do cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi.

O Agente Secreto teve sua estreia mundial no festival, no dia 18 de maio, quando foi ovacionado com mais de 10 minutos de aplausos. Em uma rede social, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, parabenizou Kléber Mendonça e Wgner Moura, pela premiação.

“Dois gigantes brasileiros fazendo história em Cannes! Parabéns a Wagner Moura, Melhor Ator, e a Kleber Mendonça Filho, Melhor Diretor, pelo reconhecimento no maior festival de cinema do mundo! O Brasil celebra vocês! Nosso cinema vive um novo tempo”, escreveu a ministra na rede social X.

>>Filme brasileiro vence prêmio da crítica em Cannes

Kleber Mendonça Filho também foi diretor de filmes aclamados como Aquarius (2016), que teve sua primeira exibição mundial em 2016 em Cannes, e Bacurau (2019). Ambos concorreram à Palma de Ouro.

Durante a apresentação de Aquarius, a equipe do filme protestou contra o afastamento do cargo da então presidenta da República, Dilma Rousseff.

Na ocasião, ao subir o tapete vermelho, Kleber Mendonça Filho, acompanhado das atrizes brasileiras Maeve Jinkings e Sônia Braga, além da atriz Barbara Colen, da produtora Emilie Lesclaux e convidados, segurava cartazes com frases como: “Um golpe de estado ocorreu no Brasil”, “Brasil vive um golpe de Estado”, “O mundo não pode aceitar um governo ilegítimo" e "54.501.118 de votos queimados!".

Poucos dias antes, o Senado havia aprovado a admissibilidade do processo de impeachment de Dilma, afastando-a do cargo por até 180 dias, até que o mérito do impeachment fosse votado.

Já Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2019. A película ficou em primeiro lugar, empatando com a produção francesa Les Misérables, de Ladj Ly.

O filme de ficção se passa em um povoado no sertão, chamado Bacurau, e tem como marco a morte de uma moradora conhecida, Dona Carmelita. A partir deste episódio, a trama se desenvolve despertando eventos inesperados.

Lula parabeniza

O presidente Lula comemorou os prêmios de melhor direção e melhor ator para O Agente Secreto. O presidente da República parabenizou Kléber Mendonça Filho e Wagner Moura pelas conquistas.

“Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. De comemorar o reconhecimento que nossa arte tem no mundo. E de curtir a felicidade de viver em um país que tem gigantes do porte de @kmendoncafilho e Wagner Moura”, escreveu o presidente, que disse ainda que as duas premiações mostram que o cinema brasileiro “não deve nada a ninguém”.

“Os dois prêmios que O Agente Secreto conquistou há pouco no festival de Cannes – melhor diretor e melhor ator – mostram que o cinema de nosso país não deve nada para ninguém. E que seguiremos encantando os públicos e os críticos ao redor do planeta com filmes que mostram nosso talento, nossa cultura e capítulos importantes de nossa própria história”, concluiu Lula em seu perfil na rede social.