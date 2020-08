Pátria Voluntária lança campanha de doação para crianças vulneráveis

O programa Pátria Voluntária lançou nesta sexta-feira (28) uma campanha para arrecadar doações financeiras que serão destinadas a instituições que cuidam de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O lançamento da nova iniciativa ocorreu em uma cerimônia, no Palácio do Planalto, para marcar a celebração do dia nacional do voluntariado. O evento contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do vice Hamilton Mourão, além de ministros e autoridades.

A nova ação foi batizada de “Apadrinhe um Futuro” e será executada em conjunto com a Fundação Banco do Brasil, responsável pelo recebimento das doações. Por meio do projeto Arrecadação Solidária, uma outra iniciativa do Pátria Voluntária, serão selecionadas 81 instituições sem fins lucrativos que tenham projetos e atuem com crianças e adolescentes vulneráveis. A chamada pública pode ser acessada pela plataforma do programa na internet.

"Nosso objetivo é impactar o futuro de 8 mil crianças e adolescentes atendidos nas instituições sem fins lucrativos. A sua ajuda é fundamental para que eles possam seguir brincando, aprendendo e sorrindo. Faço também um convite a essas organizações, que acolhem crianças e adolescentes, a participarem da chamada pública", afirmou a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em discurso durante o lançamento da ação.

Instituído no ano passado, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado (Pátria Voluntária) incentiva a participação dos cidadãos na promoção de práticas sustentáveis, culturais e educacionais voltadas para a população mais pobre e vulnerável. A ação é conduzida por um conselho, presidido pela primeira-dama, composto por 24 integrantes do governo e da sociedade civil.

Segundo a secretária executiva do programa, Adriana Pinheiro, o Pátria Voluntária já beneficiou cerca de 300 mil pessoas vulneráveis em todo o país, por meio dos projetos como o "Arrecadação Solidária" e o "Brasil Acolhedor".

Como doar

As doações de recursos para o "Apadrinhe um Futuro" serão recebidas em conta corrente específica, sob a gestão da Fundação Banco do Brasil (Banco do Brasil: 001 Agência: 1607-1; conta corrente: 19.001-2; CNPJ: 01.641.000/0001-33; Nome: Camp Pátria Voluntária).

Poderão doar pessoas físicas ou jurídicas pela plataforma do programa Pátria Voluntária. O valor mínimo para doação é de R$ 30.