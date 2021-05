Rio terá novo espaço para atendimento integrado a menores infratores

Os menores infratores serão atendidos em um novo espaço na cidade do Rio de Janeiro, onde poderão desenvolver habilidades profissionais. O Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) será construído em um grande terreno doado pelo governo do estado ao Tribunal de Justiça (TJ) em área central.

O termo de cessão da área foi assinado nesta quinta-feira (13) pelo governador Cláudio Castro e pelo presidente do TJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. O espaço, na área da Leopoldina, é da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (Central) e pretende fazer o atendimento ao menor que cometer infração de forma unificada.

A promessa é que o jovem que for encaminhado ao NAI tenha à disposição, além da estrutura da Polícia Civil, equipes do Judiciário, do Ministério Público (MP) e da Defensoria Pública, com assistentes sociais e psicólogos, que deverão auxiliar a esclarecer o que levou àquele ato infracional.

No mesmo espaço, a ideia é que ele passe por uma capacitação profissionalizante. O núcleo ficará numa área de 14.800 metros quadrados, onde está prevista a construção de um complexo de três prédios. No primeiro, ficará sediado o Degase e o atendimento social. Já no segundo prédio, serão instaladas a Vara da Infância e da Juventude da Capital, a Vara Especial de Medidas Socioeducativas, o MP e a Defensoria. A terceira construção abrigará uma garagem com uma oficina mecânica que servirá de escola para cursos profissionalizantes.