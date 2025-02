Parlamento Europeu lembra três anos de guerra na Ucrânia

O Parlamento Europeu lembra nesta segunda-feira (17) os três anos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os eurodeputados lembraram ainda o primeiro aniversário da morte de Alexei Navalny, o principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin

Em Estrasburgo, os eurodeputados analisaram as consequências de três anos da invasão russa à Ucrânia. O debate contou com a presença do presidente do Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk.



No momento em que o presidente norte-americano, Donald Trump, insiste em conversações de paz, os eurodeputados deixam um aviso: nem a Ucrânia, nem a Europa podem ficar de lado em futuras negociações.

Zelensky

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky anunciou hoje a chegada aos Emirados Árabes Unidos, primeira etapa de uma viagem que inclui a Arábia Saudita e a Turquia.

Ao anunciar a chegada aos Emirados Árabes, Zelensky não fez qualquer referência aos contatos entre Moscou e Washington previstos na Arábia Saudita, para promover um processo de negociação que ponha fim à guerra na Ucrânia.

O líder ucraniano anunciou no fim de semana uma visita em breve à Arábia Saudita, explicando que a viagem não está relacionada com as negociações, mas com um convite de Riad para discutir as relações bilaterais.

Zelensky afirmou que não recebeu qualquer convite para estabelecer contatos com os russos.

A ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Sviridenko, já se encontra na Arábia Saudita.

Segundo escreveu Yulia nas redes sociais, a presença no país do Golfo tem como objetivo preparar um fórum, a serrealizado em maio, para promover as exportações agrícolas ucranianas para a Arábia Saudita.

A Ucrânia pediu que seja articule um plano com os Estados Unidos e a União Europeia antes de qualquer reunião com os líderes russos.

