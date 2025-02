Ucrânia denuncia ataque contra central de Chernobyl; Rússia nega

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou nesta sexta-feira (14) a Rússia de ter utilizado um drone explosivo para danificar o arco da Central Nuclear de Chernobyl, uma estrutura de contenção do reator acidentado. Acrescentou que não foi registrado qualquer aumento dos níveis de radiação.

“Um drone russo com uma ogiva altamente explosiva atingiu o abrigo que protege o mundo da radiação na quarta unidade de energia destruída” na central, escreveu Zelensky na rede social X.

Segundo o presidente ucraniano, o abrigo de betão que cobre a unidade ficou danificado. “Os níveis de radiação não aumentaram e são constantemente monitorados. De acordo com as primeiras avaliações, os danos no abrigo são significativos”.

"A estrutura de proteção foi construída pela Ucrânia em conjunto com outros países da Europa e do mundo, com os Estados Unidos e com todos aqueles que estão empenhados na verdadeira segurança da humanidade", frisou o chefe de Estado ucraniano.

“O único país do mundo que ataca esses locais, ocupa centrais nucleares e faz guerra sem se preocupar com as consequências é a Rússia de hoje”, acrescentou Zelensky.

O Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia afirmou que os limites de radiação permanecem dentro dos limites normais.

Chernobyl, perto da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, foi o local da pior catástrofe nuclear civil do mundo, quando um dos seus quatro reatores explodiu em 1986, enviando extensas nuvens de radioatividade para partes da União Soviética e da Europa. Esse reator está agora envolvido por um abrigo protetor, conhecido como sarcófago, de betão e aço, para conter a radiação persistente.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou, na rede social X, que uma explosão foi ouvida durante a noite, a partir da estrutura que protege os restos do reator quatro da antiga Central Nuclear de Chernobyl, iniciando um incêndio.

A agência revelou ainda que o pessoal de segurança contra incêndios e os veículos prestaram atendimento em poucos minutos e não foram registradas vítimas.

“Fomos informados de que um UAV [drone] tinha atingido o telhado do NSC. Os níveis de radiação no interior e no exterior permanecem normais e estáveis. A AIEA continua a monitorar a situação”, acrescentou a agência.

Drones

Nessa quinta-feira (13) à noite, o Exército ucraniano informou que a Rússia disparou 133 drones contra a Ucrânia, 73 dos quais foram abatidos e 58 não atingiram os seus alvos.

Os números acompanham a média recente de ataques. Os drones foram abatidos em 11 regiões, cobrindo grande parte do país.

Zelensky afirmou na sua publicação que os ataques noturnos com drones às infraestruturas ucranianas significam que o presidente russo, Vladimir Putin, “não está definitivamente se preparando para negociações - mas para continuar a enganar o mundo”.

O ataque russo durante a noite danificou infraestrutura portuária na região de Odesa, disse o governador local nesta sexta-feira. Segundo Oleh Kiper, não houve feridos.

Rússia nega

A presidência da Rússia negou a responsabilidade do ataque com drone contra a cobertura de proteção da Central Nuclear de Chernobyl, desmentindo a denúncia do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.

*Com informações da Lusa

