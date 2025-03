Depois de morte de turista no Cristo, ICMBio anuncia UTI Móvel e obras

O Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) apresentou nesta quinta-feira (20) detalhes sobre as obras de modernização da estrutura do Alto Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Cristo Redentor. Também confirmou a instalação de uma ambulância do tipo UTI Móvel para atender os visitantes. O serviço funcionará todos os dias, das 7h às 19h.

A medida ocorre dias depois da morte de um turista, em decorrência de infarto, nas escadarias do monumento.

A família da vítima, o gaúcho Jorge Alex Duarte, 54 anos, denuncia que o posto de atendimento médico do Corcovado estava fechado quando o turista passou mal.

“A demanda pela ambulância ficou bastante evidente nesses últimos dias. Mas queria esclarecer que, no histórico do Parque Nacional, nunca ocorreu a perda de uma pessoa. Em novembro do ano passado, por exemplo, tivemos 100 mil visitantes. Em torno de 54 pessoas demandaram atendimento no posto de primeiros socorros, e não houve nenhuma necessidade de retirada dessas pessoas da área”, disse o presidente do ICMBio, Mauro Pires.

Segundo o ICMBio, a concessionária Trem do Corcovado, que administra um dos meios de transporte até o Cristo Redentor, é responsável por manter o posto de primeiros socorros no Alto Corcovado. Por contrato, vigente desde 2014, o local deve funcionar durante todo o horário de visitação, atualmente entre 7h e 19h, com uma equipe mínima de dois socorristas.

“Papel do ICMBio nesse caso é de acompanhar, sim, o fornecimento de todos os serviços prestados em contrato. E fazemos isso periodicamente. Esse modelo de contrato vem funcionando bem”, disse o presidente da autarquia.

“Em razão do ocorrido, o ICMBio está investigando com muito cuidado essa situação, ver como foi a dinâmica do ocorrido, e entender como que tudo se desenvolveu, para depois apresentar um relatório completo sobre esse episódio. Não estamos aqui para jogar responsabilidade para ninguém. Não se trata disso. É algo que atinge todos nós envolvidos: ICMBio, administração do parque e as empresas. E queremos esclarecer e evitar que coisas assim voltem a acontecer”.

Investimentos em melhorias

O ICMBio apresentou atualizações sobre o plano de investimentos de R$ 75 milhões no Parque Nacional, anunciado em dezembro de 2024.

Hoje, foi assinado o contrato de modernização dos elevadores com a empresa Otis. Três equipamentos serão trocados por elevadores mais modernos e eficientes energeticamente. A previsão é que estejam em funcionamento em até 10 meses.

A revitalização e as obras de acessibilidade serão feitas em duas fases. A primeira, que já está em execução, inclui a aplicação de R$ 12,2 milhões em acessibilidade. Será necessária uma pausa no verão, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, que é o período de maior movimentação no ponto turístico.

A previsão é que a parte superior do Alto Corcovado esteja totalmente pronta para o verão de 2026/2027.

A segunda fase, prevista para ocorrer entre 2027 e 2029, inclui todas as obras de melhoria da parte inferior do platô do Alto Corcovado. Isso abrange os pontos de embarque e desembarque do trem do Corcovado e das vans Paineiras-Corcovado, instalações de novos banheiros e de espaços de serviços para o atendimento ao público.

Entre outras mudanças, estão previstos um novo espaço de alimentação, novo mirante com vista panorâmica do Rio de Janeiro, novo elevador conectando visitantes com deficiência entre os andares onde estão as lojinhas do Corcovado, escadas rolantes novas e com plano inclinado automático acoplado às escadas e quatro ilhas de hidratação.