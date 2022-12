Hoje é dia: solidariedade e migração marcam semana da véspera de Natal

Sob o clima das vésperas de Natal e das outras festas de final de ano, temáticas de valor social marcam a semana em todo o mundo. Pelo menos dois assuntos estão interligados e e tocam fundo cada um de nós. Migração e solidariedade.

Neste domingo (18), há uma reflexão importante em relação ao Dia dos Migrantes. Já o dia 20 de dezembro é internacional da solidariedade humana, tema que não deve estar restrito ao espírito natalino, mas que costumeiramente se aflora em meio a sentimentos decembrinos.

As duas temáticas são constantes em materiais jornalísticos e em programas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC),e podem ser consultados no acervo histórico em vídeos, áudios e textos.

Há quatro anos, por exemplo, a luta diária de mulheres refugiadas no Brasil foi tema do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil. O programa traz pessoas de culturas e cores de pele diferentes. No Brasil, essas cidadãs são de mais de 80 nacionalidades, incluindo África, Oriente Médio e Haiti.

O programa traz depoimentos de mulheres de Uganda, Síria, Palestina, Senegal, Haiti, Congo e Angola.

Se há apoio no Brasil, existem aqueles compatriotas que vão longe. A Agência Brasil publicou reportagem especial sobre ações humanitárias em diferentes partes do mundo no começo da pandemia e conta histórias de brasileiros que fizeram do apoio ao próximo a própria razão de existência. Confira o material.

Em 2022, o Caminhos da Reportagem também tratou de pessoas refugiadas venezuelanas, como é o caso da comerciante Yurisbel Lopes que chegou com dois filhos ao Brasil pela fronteira em Roraima.

Em três malas, trouxe o que restou da vida. “Nessa estão as minhas roupas, nesta, a das crianças, na outra, os sapatos”. Ao todo, neste ano, mais de 717 mil venezuelanos entraram no Brasil de janeiro de 2017 a março de 2022. Confira o programa:

Sobre a vida de estrangeiros no Brasil, um outro programa, feito em parceria com a TV Encuentro, da Argentina, mostrou a vida de trabalhadores daquele país que escolheram o nosso país para viver. Confira as histórias em Argentinos en Brasil.

Por outro lado, a Agência Brasil tem destacado a luta de pessoas vulneráveis que procuram outro país para viver. Em geral, a temática da crise migratória é espaço de interesse das equipes de reportagem em todo o mundo.

Dia da Solidariedade

Diante de crises humanas, econômicas e sociais em todo o mundo, forças de salvação atende por nomes de organizações da sociedade civil ou mesmo de iniciativas isoladas partem de iniciativas idealistas por comunidades ou mesmo por um mundo menos difícil de se viver.

Há quase 10 anos, o Caminhos da Reportagem trouxe histórias de pequenas atitudes do dia a dia ou mesmo em grandes projetos que correm o mundo.

O programa destaca discussões sobre o aprendizado do altruísmo na escola. O programa elenca o exemplo de um grupo de palhaços que leva alegria a refugiados de guerra, ou mesmo a vida de leitores que emprestam sua visão para pessoas com deficiência visual lerem e estudarem.

Outro contexto que não escapou das câmeras da TV Brasil foi a intensa solidariedade naqueles piores dias da pandemia de covid-19. Um dos programa explica projetos sociais espalhados pelo Brasil que se reinventaram pela internet para chegar a diferentes públicos com alimentos, roupas e atendimento médico. Aliás, durante a pandemia, cresceram em 40% as iniciativas sociais lideradas por mulheres. Confira o vídeo:

Na pandemia

O período da pandemia, aliás, gerou uma onda de solidariedade com criatividade, como foi a criação de um aplicativo para que vizinhos se ajudassem para que ninguém ficasse sem comida. Conheça a história registrada pelo Revista Brasil:

Outro caminho da solidariedade que a EBC registrou foi como de como a gastronomia pode transformar comunidades. Em 2021, a equipe de reportagem foi até a comunidade quilombola Cafundá Astrogilda, na Zona Oeste da cidade do Rio, para conhecer o restaurante que funciona lá, aberto ao público, sob o comando de duas mulheres quilombolas.

O programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional, também observou a ação da Rede Solidária Pontinho de Luz, que é uma organização comunitária que reúne voluntários de todo o país para ajudar o próximo. A empresa social engloba diferentes ações de arrecadação de alimentos, roupas e cobertores para pessoas em situação de rua. Ouça abaixo:

