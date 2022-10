Hoje é Dia: veja datas e feriados de outubro de 2022

Há quase um século, no ano de 1923, o Rio de Janeiro sediou o 3º Congresso Sul-Americano da Criança. Por causa do que foi debatido no evento, o que incluía a necessidade de se proteger os pequenos, a Câmara dos Deputados formulou uma norma para guardar um dia do ano para homenagear a infância.

O decreto, de 5 de novembro de 1924, foi assinado pelo então presidente Arthur Bernardes. O texto da época "institue o dia 12 de outubro para ter logar em todo o territorio nacional o dia de festa da criança" (grafia original). A data já era lembrada pela descoberta da América, por Cristóvão Colombo, em 1492. O 12 de outubro é também dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e, por isso, feriado nacional. Neste ano, a data cai em uma quarta-feira.



O Dia das Crianças é uma data nacional. A partir de 1960, a data entraria na cultura do brasileiro - tanto do ponto de vista comercial quanto também do afetivo. Outubro passou a ficar conhecido como um mês para se olhar, de um jeito com mais reflexões ainda, para as crianças.



A comunicação aproveita para promover pautas e programações especiais voltadas para a meninada. Nos veículos da EBC, é possível acompanhar o ano inteiro programas voltadas para a educação e o entretenimento, como é o TV Brasil Animada. Na Rádio MEC, também vinculada à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o programa Blim Blem Blom valoriza a cultura musical.

Animais

Também no mês de outubro (dia 4), celebra-se uma data marcante, o Dia dos Animais, que é internacional, e que foi escolhida por ser o dia de São Francisco de Assis. Para saber mais sobre respeito aos animais, a Rádio Nacional mantém na programação o programa Nossos Bichos. O tema da preservação da fauna brasileira deve gerar olhares especiais na data. Confira materiais sobre animais publicados pelos veículos da EBC .

Mestres

Uma das profissões reconhecidas neste mês é a dos professores. A homenagem a eles ocorre em 15 de outubro e foi instituída em 1963. Neste ano, a data cai em um sábado. Para homenageá-los, unidades de ensino de todo o país devem fazer programações especiais, combinadas ao Dia das Crianças, três dias antes. Saiba mais sobre a vida e o desafio dos professores no acervo da EBC.

Gênios

Outubro apresenta ainda uma coincidência. Autores importantes da arte brasileira nasceram nesse mês. Um deles é o Ziraldo, que completa 90 anos, no dia 24. No acervo da EBC, é possível resgatar o programa ABZ do Ziraldo, com toda genialidade do cartunista - autor, entre outras obras, de O Menino Maluquinho.

O dia 26 é o centenário do escritor (além de antropólogo e sociólogo) Darcy Ribeiro. Ele morreu em 1997 e deixou legado de dedicação à educação brasileira. No mesmo dia, são os 80 anos de Milton Nascimento. Em maio, ele anunciou a aposentadoria dos palcos, mas sua obra musical é reconhecida no mundo inteiro.



No dia seguinte (27/10), é o de nascimento de outro gênio, Graciliano Ramos, autor célebre da literatura brasileira. Ele nasceu há 130 anos e morreu em 1953. A obra Vidas Secas está entre as mais famosas. Inspira até hoje inúmeras adaptações e releituras. O livro serviu de inspiração, inclusive, para uma reportagem premiada da Agência Brasil, que tratava sobre recursos hídricos

As datas de outubro de 2022 selecionadas são, ao todo, 164 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. A iniciativa foi criada com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de outubro de 2022: