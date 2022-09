Hoje é Dia: veja datas e feriados de setembro de 2022

O Hoje é Dia do mês de setembro lembra que a próxima quarta-feira (7 de Setembro de 2022), feriado em todo o país, carrega um valor histórico (duplamente) especial. A data marca o Bicentenário da Independência do Brasil e também o centenário da primeira grande transmissão de rádio no país.

Aliás, os dois temas têm sido temáticas para especiais jornalísticos e na programação de todos os veículos públicos da Empresa Brasil de Comunicação.

Em relação à Independência do Brasil, é possível acessar o acervo de programas como o Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, veiculado há 10 anos.

A respeito dos 100 anos do rádio no Brasil, a Agência Brasil veicula uma série de reportagens sobre o assunto. A série faz o público mergulhar em um passado que remonta ao 7 de Setembro de 1922, data de celebração do centenário da Independência.

Ninguém poderia imaginar que aquela grande transmissão no Rio de Janeiro, com música e as palavras do presidente Epitácio Pessoa, marcaria a história da comunicação no Brasil e tornou possível um país mais informado e integrado.

Aliás, em 25 de setembro é Dia Nacional do Rádio para lembrar a data de aniversário do "Pai da Radiodifusão no Brasil", o professor, escritor e médico Edgard Roquette Pinto.



Educação, meio ambiente, cultura

Ainda na primeira quinzena do mês, duas datas não são feriados, mas também devem motivar reflexões nas escolas, no trabalho, em casa... como são o Dia da Amazônia (5), o Dia da Alfabetização (8) e o Dia da Democracia (15).



Na segunda quinzena, o Dia Nacional da Televisão (18) celebra a primeira transmissão no Brasil, no ano de 1950. A luta das pessoas com deficiência é rememorada no dia 21. Ainda, na sequência (22), faz-se um apelo para as pessoas evitarem o transporte individual, no Dia Mundial sem Carro. Datas que recordam, motivam debates e novos olhares, sinais de mais de um tipo de independência.



Confira na tabela do Hoje é Dia as principais datas do mês de setembro