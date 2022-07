Hoje é Dia: veja datas e feriados de julho de 2022

Julho tem jeito, sabor e cores de férias, particularmente para estudantes. Mas o mês não tem feriado nacional. Uma exceção é uma folga para os moradores de São Paulo com o feriado do dia 9 (que cai em um sábado), que recorda a Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento armado que ocorreu há exatos 90 anos, e que durou três meses. A TV Brasil, com o programa De Lá Pra Cá explicou o que foi esse acontecimento histórico.

Julho tem espírito histórico. Outro feriado estadual é no dia 2 de julho para os baianos. A data, conhecida como "Independência da Bahia" marcou a expulsão de portugueses, o que ajudou a consolidar a independência brasileira. O programa Na Trilha da História detalhou o que foi esse evento. Outra data de julho que os livros de história registram é o dia 5, do Movimento Tenentista que ficou conhecido como 18 do Forte. De repente, as férias podem inspirar visitas à cidades brasileiras que respiram tantas histórias.



Uma data marcante do mês é o dia 13, por exemplo, quando se completam 60 anos da aprovação do 13º Salário como direito trabalhista dos brasileiros.

O dia 20 de julho não é feriado, mas não raramente as pessoas se telefonam, mandam mensagens e se cumprimentam para celebrar o Dia do Amigo.

A mesma data celebra o aniversário de nascimento do Pai da Aviação, o brasileiro Alberto Santos Dumont. Ele nasceu em 1873. E morreu no dia 23 de julho de 1932, quando tinha 59 anos de idade.



As datas de julho de 2022 são alguns dos 141 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

