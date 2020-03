Indústria paulista registra alta de 8,9% nas vendas de janeiro

As vendas reais da indústria paulista tiveram alta de 8,9% em janeiro, segundo o levantamento de conjuntura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo divulgado hoje (11).

Outros indicadores também mostram melhoras nos resultados do setor. As horas trabalhadas na produção cresceram 1,1% no primeiro mês do ano. O nível de utilização da capacidade instalada subiu 0,4 ponto percentual, ficando em 75,6% no mês.

Os salários médios, no entanto, tiveram ligeira queda (0,1%).

Segundo o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, o setor industrial deve continuar crescendo ao longo deste ano. “Apoiado pelo baixo nível da taxa de juros (Selic) e pela expansão do crédito, o quadro é de melhora da atividade industrial nos próximos meses. O processo de retomada está consolidado”, enfatizou em nota sobre os resultados.

Skaf ponderou, entretanto, que a epidemia de coronavírus pode afetar o desempenho da economia em escala mundial. “Temos agora o risco do efeito cornonavírus na economia global”, acrescentou.