Motorista atropela multidão e mata 35 pessoas no sul da China

Pelo menos 35 pessoas morreram e 43 ficaram feridas nesta terça-feira (12) depois de um motorista ter atropelado um grupo que fazia exercícios num centro desportivo na cidade de Zhuhai, no sul da China, informou a polícia.

O condutor, de 62 anos, foi detido, afirmaram as autoridades, que não esclareceram se houve um ataque ou de um acidente. O motivo não foi mencionado e a polícia disse que as investigações continuam.

A polícia identificou o homem apenas pelo seu nome de família Fan, como é prática das autoridades chinesas. No comunicado, a polícia informou apenas que o veículo atropelou várias pessoas nesta segunda-feira (11) à noite.

Um funcionário do serviço de urgência do hospital de Shang Chong, em Zhuhai, declarou que a unidade recebeu alguns feridos sem maior gravidade e que a maior parte deles tinha abandonado o local após o tratamento. O Hospital Popular de Zhuhai disse que recebeu os feridos, mas não forneceu um número exato de vítimas.

Vídeos mostram um bombeiro fazendo reanimação cardiopulmonar numa pessoa, enquanto pedestres eram aconselhados a abandonar o local. Nos vídeos, dezenas de pessoas estão deitadas de bruços na pista de atletismo do centro desportivo. Num deles, uma mulher diz: “o meu pé está ferido”.

As notícias sobre o incidente nas redes sociais chinesas foram fortemente censuradas. Uma mensagem na rede social Weibo sobre o centro desportivo dá apenas alguns resultados. Alguns citam o fato de ter acontecido algo, mas sem fotografias ou pormenores. Os artigos divulgados pela imprensa chinesa sobre o incidente foram retirados.

Os censores chineses têm um cuidado redobrado em apagar notícias negativas das redes sociais antes e durante os acontecimentos.

Zhuhai recebe esta semana o principal salão aeronáutico do país, onde estará presente o secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, e que serve para apresentar as últimas novidades da indústria aeronáutica chinesa, em nível militar e civil.

O centro desportivo do distrito de Xiangzhou atrai regularmente centenas de moradores que podem correr na pista de atletismo, jogar futebol e dançar. Após o incidente, o centro anunciou a suspensão das atividades até nova ordem.

Em outubro, um homem de 50 anos foi detido depois de supostamente ter usado uma faca para atacar crianças numa escola em Pequim. Cinco pessoas ficaram feridas. Em setembro, três pessoas foram mortas num ataque com faca em um supermercado de Xangai.

