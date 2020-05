Plano São Paulo: região metropolitana será dividida em cinco blocos

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou hoje (29) que vai dividir a região metropolitana de São Paulo em cinco blocos. A divisão foi solicitada e aprovada pelos prefeitos dos 38 municípios que compõem a região metropolitana. A capital não entra nessa divisão.

Essa subdivisão vai permitir, segundo o governo paulista, uma classificação individualizada das regiões, de acordo com características demográficas e critérios técnicos de saúde, como a capacidade hospitalar para atendimento de pacientes com covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus] e a taxa de avanço de casos e mortes provocadas pelo coronavírus. As análises regionalizadas serão realizadas semanalmente e indicarão reclassificação da atual fase vermelha, de nível máximo de restrição, para as que permitem abertura controlada de atividades não essenciais.

Os cinco blocos são o norte (que compreende as cidades de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mairiporã, conhecida como região de Franco da Rocha), leste (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Logo das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, conhecida como região do Alto Tietê - Guarulhos), sudeste (Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, conhecida como Grande ABC), sudoeste (Cotia, Embu, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, conhecida como a região dos Mananciais) e oeste (Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, conhecida como a Rota dos Bandeirantes).

Os prefeitos da região metropolitana reclamavam que não tinham sido contemplados com a possibilidade de dar início ao processo de retomada econômica a partir de segunda-feira, dia 1º de junho. Vistos até então como um único bloco, nenhum dos municípios da região metropolitana conseguiu avançar de nível para poder começar a reabrir serviços que estão fechados desde o início da quarentena no estado, em 24 de março. Com a nova subdivisão, se algum bloco da região metropolitana atender a critérios como o de ocupação de leitos abaixo de 80% e diminuição da propagação do vírus, poderá então passar à fase seguinte de reabertura, prevista no Plano São Paulo.

O Plano São Paulo, de retomada econômica, dividiu o estado paulista em diversas regiões. Cada uma dessas regiões corresponde a uma fase, que determina se ela poderá dar início ao processo de reabertura econômica ou não. As cinco fases do programa vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul).

A região metropolitana de São Paulo, até então sem a divisão em blocos, foi toda colocada no primeiro nível, vermelho, ou seja, neste momento ela deve continuar obedecendo à quarentena, podendo abrir somente os setores considerados essenciais – logística, abastecimento, segurança e saúde. Já a capital paulista foi excluída da região metropolitana e entrou na fase de controle, laranja, onde poderá reabrir alguns serviços como shoppings, escritórios e comércio.

“Por abrigar mais de 22 milhões de habitantes e contar com uma organização de saúde com distribuição de leitos e de internação hospitalar própria e, considerando a sua complexidade e o seu tamanho, teremos agora cinco regiões de saúde [na região metropolitana]. Com essa divisão será possível ter uma análise ainda mais precisa de critérios técnicos de saúde, classificação de fases de retomada consciente da economia e a definição apropriada para a região metropolitana”, disse o governador de São Paulo, João Doria. “A subdivisão não é para afrouxar, mas para ajustar [o plano de retomada]”, acrescentou Doria.

Para que uma região do estado possa começar a liberar atividades econômicas, ela precisa obedecer a alguns critérios. O primeiro critério diz respeito à capacidade hospitalar: a região precisa ter ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) destinados para atendimento aos casos de coronavírus menor do que 80%. Acima de 80%, a região entra na fase vermelha. Outro indicador levado em consideração é o de evolução da pandemia que inclui dados como a variação do número de internações, a variação de óbitos e a variação de novos casos de coronavírus.

Nova secretaria

Doria anunciou hoje também a criação de uma nova secretaria de governo, chamada de Secretaria de Orçamento, Gestão e Projetos, que ficará a cargo de Mauro Ricardo, que era secretário de governo da prefeitura de São Paulo.

Testagem

Outro anúncio feito hoje pelo governador é o de criação de protocolos para o setor privado aderir ao incremento de testes do coronavírus. A medida, segundo o governo paulista, pretende orientar os gestores de empresas sobre medidas de prevenção e monitoramento das condições de saúde de funcionários, colaboradores e fornecedores e da segurança de clientes.

Os protocolos foram articulados com a Vigilância em Saúde do Estado e orientam como as empresas vão aderir de forma voluntária à realização e periodicidade de testes, com diretrizes de prevenção, triagem, testagem e contenção de casos. Esses protocolos pretendem que as empresas reforcem as medidas de prevenção tais como a manutenção do distanciamento social, o uso de máscara e a adoção de medidas de higiene. Além disso, elas devem fazer uma testagem de seus funcionários.

Drive-in da cultura

Doria anunciou ainda que, a partir da próxima segunda-feira (1º de junho), os programas de drive in de cultura estarão liberados. “A partir do dia 1º de junho estarão liberados programas de drive in de cultura, inicialmente para cinema para permitir que, de forma segura, espectadores possam, dentro de seus veículos, assistirem a volta ao entretenimento”, falou o governador. O primeiro drive-in da área de cultura será inaugurado no Memorial da América Latina, na Barra Funda, na capital paulista, no dia 16 de junho, com apoio do Cine Belas Artes.

O Belas Artes drive-in seguirá protocolos rigorosos de saúde, com regras de distanciamento social, higiene, limpeza de ambientes, comunicação e monitoramento. Entre os cuidados obrigatórios, estão a distância mínima de 1,5 metro entre pessoas e carros em todos os ambientes, máximo de quatro ocupantes no carro, pagamentos via aplicativo, exigência do uso de máscaras e aferição de temperatura de funcionários e clientes. Para garantir o distanciamento, o acesso ao áudio do filme será obtido por meio do rádio do próprio carro, sintonizado via FM.