Abate de frangos cresce no país no primeiro trimestre

O abate de frangos no país chegou a 1,51 bilhão de animais no primeiro trimestre deste ano. O número representa aumentos de 2,5% em relação ao trimestre anterior (último trimestre de 2019) e de 4,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2019. Os dados foram divulgados hoje (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O abate de bovinos, que somou 7,2 milhões no primeiro trimestre deste ano, teve quedas em ambas comparações temporais: de 10,8% na comparação com trimestre anterior e de 9,2% na comparação com o primeiro trimestre de 2019.

Os suínos, que somaram um abate de 11,87 milhões de animais no primeiro trimestre deste ano, tiveram queda de 0,2% na comparação com o trimestre anterior, mas apresentaram crescimento de 5% em relação ao primeiro trimestre de 2019.

Outros produtos

A aquisição de leite pelas unidades beneficiadoras (6,3 bilhões de litros) recuou 5,2% em relação ao trimestre anterior mas cresceu 1,4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

A produção de ovos de galinha (960,61 milhões de dúzias) também recuou na comparação com o trimestre anterior (-2,5%) e cresceu na comparação com o primeiro trimestre e 2019 (3,4%), enquanto a aquisição de couro pelos curtumes (7,44 milhões de peças) caiu 5,7% e 12,2%, respectivamente.