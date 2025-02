Mbappé marca três vezes para afundar City e colocar Real nas oitavas

Kylian Mbappé marcou todos os gols para liderar o Real Madrid (Espanha) em uma vitória por 3 a 1 sobre o Manchester City (Inglaterra) no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (19), pela segunda partida dos playoffs da Liga dos Campeões, garantindo uma vitória por 6 a 3 no placar agregado.

O campeão europeu do ano passado agora enfrentará Bayer Leverkusen (Alemanha) ou o rival local Atlético de Madri (Espanha) nas oitavas de final, dependendo do sorteio da próxima sexta-feira (21), em busca de estender o seu recorde de 15 títulos da competição.

Mbappé abriu o placar no primeiro ataque do Real Madrid, aos quatro minutos, aproveitando um grande erro da defesa do City, quando Rúben Dias errou um corte de cabeça e permitiu que o atacante francês encobrisse o goleiro Ederson.

Mbappé marcou novamente aos 33 minutos com uma finalização à queima-roupa depois de um drible desconcertante que deixou o defensor Josko Gvardiol no chão.

Mesmo com vantagem o Real continuou pressionando e perdendo chances contra o time de Pep Guardiola. Mbappé marcou o terceiro aos 16 minutos da etapa final, com uma batida de perna esquerda da entrada da área na direção da trave direita de Ederson.

O Manchester City marcou o gol de honra nos acréscimos, com Nico González aproveitando rebote de uma cobrança de falta de Omar Marmoush que acertou o travessão, mas não foi suficiente para manchar uma noite fantástica dos espanhóis.

