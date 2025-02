João Fonseca recebe convite para jogar Masters 1000 de Indian Wells

Recém-campeão em Buenos Aires, carioca caiu na estreia do Rio Open

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, recebeu um convite da organização de torneio de Indian Wells para disputar a competição, informaram nesta quarta-feira (19) os responsáveis pelo evento Masters 1000 da ATP.

Fonseca, que conquistou seu primeiro título ATP em Buenos Aires no domingo (16), foi eliminado na terça-feira (18) na primeira rodada do Rio Open, frustrando a torcida que lotou as arquibancadas para acompanhar o tenista considerado um jovem fenômeno.

Além de Fonseca, o norte-americano Learner Tien, de 19 anos, também recebeu um convite de Indian Wells. No mês passado, Tien se tornou o homem mais jovem a chegar à quarta rodada do Aberto da Austrália desde Rafael Nadal em 2005.

Na chave feminina, a ex-número um do mundo Venus Williams recebeu um convite que levará a norte-americana de 44 anos a competir no evento pela décima vez.

A sete vezes campeã de Grand Slams boicotou o torneio por 15 anos depois que os torcedores submeteram sua irmã mais nova, Serena, e sua família a abusos racistas durante sua vitória na final de 2001 sobre Kim Clijsters.

Venus, cuja desistência na semifinal daquele ano contra sua irmã devido a uma lesão provocou protestos e vaias do público, retornou ao torneio em 2016.

Ela chegou às semifinais três vezes, mais recentemente em 2018, e jogou no evento do ano passado também como convidada.

