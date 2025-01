Multicampeão, Djoko se vê refletido na forma de jogar de João Fonseca

Novak Djokovic vê um pouco de si mesmo como um jovem jogador no adolescente João Fonseca e, em particular, recebeu bem a perspectiva de um grande talento vindo do Brasil.

O qualifier Fonseca foi o assunto do Melbourne Park depois de derrotar o russo Andrey Rublev, nono cabeça de chave, na rodada de abertura do Aberto da Austrália, sua estreia em um Grand Slam, na noite de terça-feira.

Djokovic, que se manteve no caminho certo para seu 11º título em Melbourne Park ao derrotar o qualifier Jaime Faria nesta quarta-feira (15), disse que encontrou Fonseca, de 18 anos, pela primeira vez logo após sua partida da segunda rodada.

"Tenho acompanhado sua ascensão e adoro como ele joga os pontos importantes. Ele é corajoso, bate muito bem e é um jogador completo", disse o 24 vezes campeão do Grand Slam. "Vejo um pouco do meu jogo no jogo dele, principalmente quando eu tinha a idade dele, quando você não se preocupa com os golpes, apenas mostra do que é capaz". "Ele tem o potencial para ir muito longe, mostrou isso ontem à noite em um grande palco. O futuro é brilhante para ele, sem dúvida, se ele continuar assim."

Djokovic disse que ficou impressionado com a maneira como Fonseca lidou com a pressão de jogar uma partida noturna em uma das quadras principais do Melbourne Park na terça-feira.

"É um momento empolgante para o Brasil, mas também para todo o mundo do tênis, porque um jogador e uma pessoa tão jovens serem capazes de jogar tão bem em um grande palco é impressionante", disse ele. "É muito importante para o nosso esporte ter um jogador muito bom vindo do Brasil. Acho que o país não tem um jogador desse calibre desde Guga Kuerten."

Djokovic viu de perto dois outros estreantes em Grand Slam em suas duas primeiras partidas no 20º Aberto da Austrália, com Faria, de 21 anos, e o adolescente norte-americano Nishesh Basavareddy tirando um set dele.

"Já tive muitas partidas em minha carreira... em que joguei contra adversários que nunca enfrentei antes... e eles simplesmente saíram em disparada, basicamente sem nada a perder", disse o jogador de 37 anos. "No geral, foi outro grande teste. Outra partida de três horas, consecutiva, contra os mais jovens. Mais uma vez, estou feliz com a maneira como terminei a partida. Bom estilo, boa mentalidade."

