Meteorologistas preveem temporada de furacões no Atlântico em 2025

Meteorologistas da Universidade Estadual do Colorado disseram, nessa quinta-feira (3), que a próxima temporada de furacões de 2025 na bacia do Atlântico será acima da média, com 17 tempestades tropicais, incluindo nove furacões, dos quais quatro serão grandes.

Temperaturas quentes da superfície do mar irão novamente alimentar as tempestades no Atlântico tropical e no Caribe, disseram os pesquisadores. Durante a temporada, que vai de 1º de junho a 30 de novembro, os ventos no sul dos Estados Unidos serão favoráveis à formação de tempestades.

Os cientistas previram que a atividade seria cerca de 125% acima da média de tempestades tropicais entre 1991 e 2020. A temporada de furacões de 2024 viu a atividade de tempestades tropicais 130% acima da média daqueles anos.

Entre 1991 e 2020, houve média de 3,2 grandes furacões, com ventos sustentados de mais de 179 quilômetros por hora (km/h), 7,2 furacões e 14,4 tempestades tropicais nomeadas.

A AccuWeather divulgou a previsão da temporada de furacões de 2025 no final de março. O serviço meteorológico privado prevê entre três e cinco grandes furacões, de sete a dez furacões, de 13 a 18 tempestades tropicais.

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA divulga sua previsão de furacões em maio.

A temporada de 2024 ficou entre as de maior custo já registradas. Houve cinco grandes furacões, de um total de 11, e 18 tempestades notificadas.

As mortes de 427 pessoas foram atribuídas às tempestades de 2024 e as perdas totalizaram US$ 130 bilhões.

