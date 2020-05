Petrobras atinge 1 bilhão de barris produzidos no Parque das Baleias

A Petrobras anunciou, nesta quarta-feira (20), que atingiu a marca de 1 bilhão de barris de petróleo produzidos na área batizada de Parque das Baleias. A marca resultou da produção dos campos de Jubarte, Baleia Anã, Cachalote, Caxaréu e Pirambú.

Nesses locais estão quatro navios plataformas em operação, do tipo FPSO, interligados a 44 poços produtores e 21 injetores. Segundo a companhia, no primeiro trimestre de 2020, a produção média diária do Parque das Baleias foi de 222 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural, sendo 71% provenientes de reservatórios no pré-sal.

O Campo de Jubarte, o primeiro a ser descoberto na área, em 2001, foi o quarto campo com maior volume de produção no país no primeiro trimestre de 2020.

O Parque das Baleias fica localizado na Bacia de Campos, em alto mar, ao sul do Espírito Santo.