Rio dá desconto de 20% para quem tem dívidas com IPTU deste ano

A prefeitura do Rio de Janeiro concedeu 20% de desconto para quem ainda tem dívidas com o Imposto Predial Territorial Rural (IPTU) deste ano e for pagar o débito à vista. O Decreto 47.421 foi publicado (11) no Diário Oficial do Município e também concede o desconto para quem ainda tem débito da taxa de coleta domiciliar de lixo (TCL).

Para ter acesso ao desconto é preciso não estar inscrito em dívida ativa do município. O pagamento integral deve ser feito até o dia deste ano.

Outra opção para quem ainda não quitou os dois impostos é parcelar o saldo em aberto em até cinco parcelas, com vencimentos de agosto a dezembro deste ano.

Os benefícios podem ser requeridos por meio do portal Carioca Digital (carioca.rio) ou de e-mail disponibilizado no site da Fazenda. Quem for pagar o débito à vista já pode solicitar a guia a partir de . A data de emissão das guias para pagamento parcelado ainda não foi definida.