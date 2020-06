Caixa seleciona startups com propostas para microempreendedor informal

A Caixa lançou hoje (19) o 2º Desafio de Startups Caixa em Microfinanças, estratégia de inovação aberta que será realizada em parceria com o Sebrae. O objetivo do desafio, realizado por chamada pública, é conhecer as propostas das empresas participantes e premiar as melhores soluções, que devem ser voltadas para a promoção da independência financeira e ascensão social de microempreendedores informais.

Segundo o banco, a ação tem como tema “Microfinanças, sob a perspectiva da Cidadania Financeira”, com foco na minimização dos efeitos do coronavírus na economia e na vida das famílias brasileiras.

Para participar do Desafio, as empresas interessadas podem realizar inscrição no site da Caixa, onde será possível conhecer o regulamento, apresentar sua startup e publicar um vídeo pitch (apresentação curta para vender a ideia da startup) com a proposta. As inscrições estão abertas até o dia 19 de julho de 2020.

As startups finalistas receberão entre R$ 10 mil e R$ 30 mil. Dez delas terão a oportunidade de realizarem a experimentação de suas soluções com a Caixa. O Sebrae vai prestar consultoria técnica na seleção das propostas, atuar na aproximação da Caixa com as empresas, além de apoiar na divulgação do Desafio.