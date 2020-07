Governo desiste de fracionar parcelas do auxílio emergencial

O governo desistiu de fracionar o pagamento da quarta e da quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras). O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou um novo calendário de pagamentos, que substituirá o divulgado anteriormente. Em alguns casos, o saque do benefício depositado na conta poupança digital foi antecipado.



“São 65 milhões de pessoas recebendo. Por causa da pandemia e do pagamento digital, realizar dois pagamentos num mês seria uma coisa que vimos que ia gerar muita confusão. Se a gente realizasse dois pagamentos por mês seriam 60 milhões de pagamentos. Do ponto de vista operacional, respeitando a questão da pandemia, é muito mais simples, direto e evita confusão, houve consenso dentro do governo de pagar duas parcelas de R$ 600”, explicou Guimarães.



Os 19,2 milhões de inscritos no Bolsa Família receberão a quarta parcela em dinheiro entre a próxima segunda-feira (20) e o dia 31, conforme o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). A quinta parcela será paga a esse contingente entre 18 e 31 de agosto. As agências abrirão aos fins de semana para os beneficiários do Bolsa Família.



O pagamento para os beneficiários restantes – 10,5 milhões inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e 35,5 milhões de trabalhadores informais que se cadastraram no site e no aplicativo da Caixa – será dividido em quatro ciclos, que respeitarão um espaço de 30 dias entre o recebimento de uma parcela e de outra.



Como nas últimas parcelas, o dia de depósito na poupança digital (que permite pagamentos de boletos, compras com cartão de débito virtual e pagamento com código QR em estabelecimentos parceiros) e de saque será definido de acordo com o mês de nascimento. Os ciclos 3 e 4 serão destinados ao pagamento de lotes residuais para quem teve o benefício liberado mais tarde pela Dataprev, estatal de tecnologia encarregada de analisar os pedidos.



Os ciclos de pagamento ficaram da seguinte forma:

Ciclo 1 - Pagamento das parcelas 1, 2, 3 e 4

Mês de nascimento Quantidade de beneficiados Dia do crédito Data para saque em espécie janeiro 3,8 milhões de pessoas 22 de julho 25 de julho fevereiro 3,5 milhões de pessoas 24 de julho 01 de agosto março 3,9 milhões de pessoas 29 de julho 01 de agosto abril 3,8 milhões de pessoas 05 de agosto 08 de agosto maio 3,9 milhões de pessoas 05 de agosto 13 de agosto junho 3,9 milhões de pessoas 07 de agosto 22 de agosto julho 3,8 milhões de pessoas 12 de agosto 27 de agosto agosto 3,9 milhões de pessoas 14 de agosto 1º de setembro setembro 3,9 milhões de pessoas 17 de agosto 05 de setembro outubro 3,9 milhões de pessoas 19 de agosto 12 de setembro novembro 3,7 milhões de pessoas 21 de agosto 12 de setembro dezembro 3,7 milhões de pessoas 26 de agosto 17 de setembro

Ciclo 2 - Pagamento das parcelas 3, 4 e 5

Mês de nascimento Nº de beneficiados Dia do crédito Data para saque em espécie janeiro 3,8 milhões de pessoas 28 de agosto 19 de setembro fevereiro 3,5 milhões de pessoas 02 de setembro 22 de setembro março 3,9 milhões de pessoas 04 de setembro 29 de setembro abril 3,8 milhões de pessoas 09 de setembro 01 de outubro maio 3,9 milhões de pessoas 11 de setembro 03 de outubro junho 3,9 milhões de pessoas 16 de setembro 06 de outubro julho 3,8 milhões de pessoas 18 de setembro 08 de outubro agosto 3,9 milhões de pessoas 23 de setembro 13 de outubro setembro 3,9 milhões de pessoas 25 de setembro 15 de outubro outubro 3,9 milhões de pessoas 28 de setembro 20 de outubro novembro 3,7 milhões de pessoas 28 de setembro 22 de outubro dezembro 3,7 milhões de pessoas 30 de setembro 27 de outubro

Ciclo 3 - Pagamento das parcelas 4 e 5

Mês de nascimento Nº de beneficiados Dia do crédito Data para saque em espécie janeiro e fevereiro 2,4 milhões de pessoas 09 de outubro 29 de outubro março e abril 2,5 milhões de pessoas 16 de outubro 03 de novembro maio e junho 2,5 milhões de pessoas 23 de outubro 10 de novembro julho e agosto 2,5 milhões de pessoas 30 de outubro 12 de novembro setembro e outubro 3,9 milhões de pessoas 06 de novembro 17 de novembro novembro e dezembro 3,9 milhões de pessoas 13 de novembro 19 de novembro

Ciclo 4 - Pagamento da parcela 5