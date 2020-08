Feiras de artesanato da economia solidária reabrem no Rio

A cidade do Rio de Janeiro autorizou esta semana o retorno das feiras do Circuito Rio Ecosol, desde que os expositores cumpram os protocolos sanitários de distanciamento, uso de máscara e disponibilização de álcool 70% para colaboradores e clientes.

As feiras de artesanato estavam suspensas desde o início da pandemia de covid-19 no país, em março, e foram autorizadas a voltar no início de julho. Agora, foram liberadas as da rede de Economia Solidária, como as do Circuito EcoSol, que são fonte de complementação de renda ou de sustento para muitas famílias, com mais de 200 empreendimentos cadastrados.

O circuito foi criado em 2014 para facilitar a venda dos produtos da economia solidária nas praças da cidade e o calendário mensal inclui dez bairros. Entre os produtos ofertados, estão peças de moda, decoração, arte popular e trabalhos manuais exclusivos. A economia solidária é um movimento global, que inclui micro e pequenos empreendedores em redes de cooperação e solidariedade para levar seus produtos para o mercado.

O Circuito EcoSol inclui 13 feiras montadas mensalmente no Largo do Machado (Catete), Calçadão de Campo Grande, Praça Saens Peña (Tijuca), Praça Antero de Quental (Leblon), Cinelândia (Centro), Praça Mauá (zona portuária), Largo da Carioca (Centro), Rua Felipe Cardoso (Santa Cruz), Praça Nossa Senhora da Paz (Ipanema), Estrada de Jacarepaguá (Freguesia), prédio anexo da prefeitura na Cidade Nova (Centro), Praça Agripino Griecco (Méier) e Rua Nelson Cardoso (Taquara).

Hoje, a feira está funcionando na Praça Saens Pena. A próxima será no Largo da Carioca, nos dias 3 e 4 de setembro.