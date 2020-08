Reativação de forno da Usiminas ajudará na retomada econômica

Foram quatro meses com o alto-forno desligado e a produção interrompida. Um período difícil para Usiminas, provocado pela pandemia do novo coronavírus. Sem encomendas, a direção da unidade - que fica na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço de Minas Gerais -, reduziu jornadas de trabalho de seus funcionários e interrompeu contratos com fornecedores. Uma fase ruim que vai ficando para trás.

Hoje o alto-forno 1 voltou foi religado, em uma cerimônia que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O alto-forno 1 foi o primeiro a ser instalado na Usiminas, na década de 1960 . Ele tem a capacidade para produzir 2 mil toneladas de ferro gusa por dia, que é a primeira etapa do processo siderúrgico, e é considerado um símbolo da siderurgia nacional.

O presidente Bolsonaro disse que a empresa é "um orgulho nacional" e lembrou que a retomada do alto forno faz parte do processo de recuperação econômica do país, afetada pela pandemia de covid-19. Ele destacou que apesar da crise econômica mundial provocada pelo novo coronavírus, o Brasil é um dos países que melhor lidou com a questão: "A tendência era de que a economia brasileira crescesse 3% este ano, mas veio o imprevisto. Só que o governo fez a sua parte. O Brasil foi um dos países que melhor lidou com estas questões"

Para o presidente da Usiminas, Sergio Leite, a retomada do alto-forno 1 é também uma mensagem de otimismo e que reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento do país. “Esse religamento tem um significado especial para nós, por marcar a confiança da Usiminas no futuro. O ponto mais agudo da crise, vivido em abril, ficou para trás e diversos indicadores sinalizam para uma retomada gradual da economia ao longo do segundo semestre a do próximo ano”, avalia Leite.

A Usiminas tem cerca de 6 mil funcionários em Ipatinga e é fundamental para a economia da cidade e também para outros municípios do Vale do Aço de Minas Gerais.