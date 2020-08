São Paulo disponibiliza plataforma de cursos de qualificação gratuitos

A prefeitura de São Paulo está disponibilizando uma plataforma com cursos online gratuitos de capacitação em seis áreas do mercado de trabalho, voltado ao público a partir de 16 anos. A maioria dos cursos disponíveis no portal conta com certificado de conclusão. A iniciativa é do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Os cursos oferecidos são nas áreas de gestão, empreendedorismo e trabalho; economia criativa; saúde e bem-estar; meio-ambiente e sustentabilidade; tecnologia; e gastronomia. Além dos cursos, a plataforma oferece dicas, por exemplo, de como reduzir custos de quem tem um negócio próprio, e de como explorar o novo mercado de delivery.

Entre os destaques do portal estão informações sobre setores em expansão, como mercado de games, pets e moda. A plataforma pode ser acessada aqui.