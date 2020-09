Correios lançam editais de venda de imóveis

Os Correios colocaram dezenas de imóveis à venda em várias regiões do país. São 21 editais de venda de apartamentos, prédios, terrenos, entre outros, no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. As licitações estão agendadas até o dia 14 de outubro e as informações sobre os editais podem ser encontradas na página dos Correios.

A estatal, existente desde 1969, criou um “Feirão de Imóveis”. A ideia é vender, no total, imóveis em 17 estados e no Distrito Federal. Os interessados poderão conhecer os imóveis por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Para cada imóvel será divulgado o respectivo edital de licitação, contendo o preço mínimo de venda e outros detalhes.

O governo tem demonstrado interesse em vender a empresa para a iniciativa privada. Em agosto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) homologou o consórcio Postar como vencedor do processo de seleção para realização dos estudos que indicarão alternativas de parceria com a iniciativa privada para gestão do serviço postal no Brasil. A venda da estatal, no entanto, precisa passar pelo Congresso Nacional para ser confirmada.