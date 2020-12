Dólar fecha em R$ 5,08 e tem primeira semana de alta em um mês

Num dia de ajustes no mercado global, o dólar teve leve alta e a bolsa encerrou com pequena baixa. A moeda norte-americana interrompeu uma sequência de quatro semanas de queda, mas a bolsa acumulou a sétima alta semanal consecutiva, o melhor desempenho desde 2017.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (18) vendido a R$ 5,083, com alta de R$ 0,004 (+0,08%). A cotação oscilou bastante, alternando momentos de alta e de baixa. Na máxima do dia, por volta das 10h15, a moeda norte-americana chegou a R$ 5,11, mas a alta perdeu fôlego ao longo da sessão.

Na semana, a cotação subiu 0,73%, a primeira alta desde a semana de 9 a 13 de novembro. Apesar da alta semanal, a divisa acumula recuo de 4,9% em dezembro.

No mercado de ações, o dia começou com ganhos, mas a bolsa não conseguiu manter o fôlego. Depois de ultrapassar os 119 mil pontos no fim da manhã, o índice Ibovespa não conseguiu segurar a alta e fechou o dia com queda de 0,32%, aos 118.024 pontos.

A sessão foi marcada pela cautela no mercado externo, depois do otimismo global de ontem (17) com o avanço das vacinas contra a covid-19 e o progresso nas negociações de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos. Na sessão de hoje, os investidores internacionais foram influenciados pelo aumento no número de casos em diversos países e pelo ceticismo em relação às conversas no Congresso norte-americano.

O início da vacinação contra a covid-19 em diversos países aumenta as esperanças em relação à reabertura das economias. A aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos de um novo pacote de estímulos aumentaria a injeção de dólares na economia mundial, reduzindo a pressão do câmbio sobre países emergentes, como o Brasil.

* Com informações da Reuters