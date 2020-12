Puxado por mercado externo, dólar fecha no maior valor em 2 semanas

Em um dia de instabilidade no mercado internacional, o dólar subiu pela terceira sessão seguida e fechou no maior valor em duas semanas. A bolsa de valores teve leve alta, em um dia de poucos negócios e muita volatilidade.



O dólar comercial encerrou esta terça-feira (22) vendido a R$ 5,162, com alta de R$ 0,039 (+0,76%). A divisa chegou a operar em queda durante a manhã, chegando a R$ 5,11 na mínima do dia, por volta das 10h45. No entanto, a cotação ganhou fôlego nas horas seguintes, acompanhando o desempenho da moeda no mercado global.



As restrições à chegada de passageiros do Reino Unido, após a descoberta de uma variante do novo coronavírus, fizeram a libra esterlina cair em todo o planeta, o que aumentou a demanda por dólares no mercado internacional. Isso se refletiu na cotação de moedas de países emergentes, como Brasil, México, Colômbia e África do Sul.



No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3, fechou com alta de 0,7%, aos 116.636 pontos. O indicador começou o dia com ganhos, mas despencou, chegando a caiu 0,15% após o governo do estado de São Paulo proibir o funcionamento do comércio não essencial entre 25 e 27 de dezembro e entre 1º e 3 de janeiro, para conter o avanço da covid-19. Ao longo da tarde, o índice se recuperou.



*Com informações da Reuters