PIB trimestral recua 0,3% em janeiro em relação a janeiro de 2020

O Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) acumulado no trimestre encerrado em janeiro deste ano caiu 0,3% na comparação com o trimestre findo em janeiro de 2020. O dado é do Monitor do PIB, divulgado hoje (17) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

De acordo com a pesquisa, o PIB recuou 0,8% no mês de janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. No entanto, foram registrados crescimentos de 2,4% no trimestre encerrado em janeiro deste ano na comparação com o trimestre imediatamente anterior (encerrado em outubro) e de 0,5% no mês em relação a dezembro de 2020.

Setores

Na comparação do trimestre findo em janeiro deste ano com o trimestre encerrado em janeiro do ano passado, o consumo das famílias caiu 2,9%. As exportações recuaram 2,5%, ao mesmo tempo que as importações tiveram alta de 5,5%.

A formação bruta de capital fixo, isto é, os investimentos, apresentou crescimento de 16% no período.