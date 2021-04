Leilão de sistema rodoviário poderá gerar R$ 14 bi em investimentos

Por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Ministério da Infraestrutura realiza, nesta quinta-feira (29), às 14h, o leilão da BR-153/080/414/TO/GO, na B3, em São Paulo.

De acordo com o ministério, no total, serão investidos cerca de R$ 14 bilhões em duplicações e melhorias na segurança viária e na contratação de serviços ao usuário, que possibilitarão a criação de quase 120 mil postos de trabalho ao longo de um contrato de 35 anos.

O sistema rodoviário da BR-153/414/080/TO/GO compreende 850,7 quilômetros de extensão entre Anápolis, no estado de Goiás, e Aliança do Tocantins, sendo a principal ligação dos estados do Tocantins, do Maranhão, de Pará e do Amapá com o Centro-Sul do país.

O Programa de Exploração da Rodovia inclui a duplicação obrigatória de 623,3 quilômetros – 349,2 quilômetros do terceiro ao décimo ano, e mais 274,1 quilômetros entre o 19º e o 25º ano –, além de faixas adicionais, vias marginais, dispositivos de interconexão em desnível, passarelas de pedestres, passagens inferiores, iluminação nas travessias urbanas e nas vias marginais, dentre outras melhorias. Também está previsto o atendimento 24h ao usuário que utilizar a via.