Djokovic e Sabalenka iniciam Brisbane International com vitórias

Os tenistas Novak Djokovic e Aryana Sabalenka começaram suas temporadas com vitórias em sets diretos, mas a volta de Nick Kyrgios ao circuito de simples não saiu como ele havia planejado no torneio Brisbane International nesta terça-feira (31).

Djokovic superou o local Rinky Hijikata por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/3), a primeira vitória do principal cabeça de chave no circuito profissional de simples desde outubro.

Um dia depois de sua vitória nas duplas ao lado de Kyrgios, Djokovic foi preciso com seu serviço e golpes de quadra para marcar um confronto de segunda rodada contra Gael Monfils.

Mais cedo, Giovanni Mpetshi Perricard disparou 36 aces para vencer Kyrgios por 2 sets a 1 (parciais de 7/6 [7-2], 6/7 [4-7] e 7/6 [7-3]) em um duelo entre grandes sacadores na Arena Pat Rafter.

O jogador de 21 anos acertou oito bolas vencedoras de direita apenas no primeiro set e conseguiu um game inteiro com aces para abrir 5/4 no terceiro set. Foi o primeiro jogo de Kyrgios no circuito profissional desde uma cirurgia no punho em setembro de 2023.

Sabalenka, número 1 do mundo, enviou uma mensagem sinistra para suas adversárias ao estrear na temporada demolindo Renata Zarazua por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0).

A bielorrussa está trabalhando em seus novos golpes de quadra, e a mexicana Zarazua acabou ficando diante de 23 bolas vencedoras e 71% de aproveitamento em pontos de saque de Sabalenka.

