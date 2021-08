Eletrobras tem lucro de R$ 2,5 bilhões no segundo trimestre do ano

O balanço da Eletrobras registrou lucro líquido de R$ 2,5 bilhões no segundo trimestre deste ano, valor 439% superior ao mesmo período de 2020. O lucro líquido recorrente, de R$ 4,5 bilhões, foi 601% maior que o resultado obtido no segundo trimestre de 2020. Os resultados foram apresentados hoje (11).

A receita operacional líquida atingiu R$ 7,9 bilhões no segundo trimestre de 2021, com acréscimo de 49% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior; e o Ebitda (sigla em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 3,3 bilhões, com crescimento de 64%. O Ebitda recorrente foi 116% superior.

Investimentos

Em geração de energia, os investimentos foram de R$ 483 milhões, dos quais R$ 154 milhões em manutenção e R$ 329 milhões em implantação. Deste total, R$ 250 milhões foram alocados em Angra 3. Já em transmissão, foram investidos R$ 277 milhões, sendo R$ 213 milhões destinados a reforço e melhorias.