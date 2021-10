Movimento de passageiros em aeroportos e rodovias aumenta no feriado

O feriado prolongado do dia de Finados deve intensificar a movimentação de passageiros nos terminais rodoviários do país, fazendo com que o mês de outubro termine com 2,7 milhões de passageiros transportados. A estimativa é da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati).

De acordo com a associação, que reúne cerca de 100 empresas que operam serviços rodoviários regulares interestadual e internacional, caso a expectativa se confirme, o número representa um aumento de 157% em relação ao total de passageiros transportados no mesmo período do ano passado, quando foram computados 1,07 milhão de viajantes nas rodovias do país.

No Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília, a estimativa do consórcio Novo Terminal, que administra a rodoviária, é de que de hoje (29) até o dia 3 de novembro, mais de 30,5 mil pessoas devem embarcar e desembarcar pelo terminal, tendo as cidades de São Paulo, Caldas Novas, Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza e Cuiabá como destinos mais procurados.

Medidas

A Abrati alerta para quem vai viajar neste feriado que, mesmo diante do arrefecimento da pandemia de covid-19, é preciso manter medidas sanitárias de proteção, como usar máscara, evitar aglomerações, lavar bem as mãos sempre que puder ou fazer uso constante de álcool em gel.

Caso algum passageiro apresente sintomas relacionado à covid-19 a recomendação é para que procure a empresa de ônibus para remarcar a viagem. A legislação diz que nesse caso o passageiro rodoviário tem prazo de até um ano para remarcar a data da passagem.

Aeroportos

Já em relação aos aeroportos, no período de hoje a quarta-feira (3) os voos comerciais regulares nos aeroportos administrados pela Infraero devem receber cerca de 776 mil passageiros, entre embarques e desembarques. O movimento representa aumento de 54% em relação ao registrado no mesmo feriado em 2020, quando receberam 503.629 passageiros.

A projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas e comparou o estimado para 2021 com o mesmo feriado de 2020, quando houve redução nas atividades em função da pandemia.

Segundo a empresa, que administra 37 aeroportos no país, os dias de maior fluxo serão esta sexta-feira, com 147.446 viajantes, e a próxima quarta-feira, com 156.381. No período, também são esperadas 6.089 operações de pousos e decolagens.

A Infraero também lembra da necessidade de se adotar medidas sanitárias para conter a disseminação do vírus, como os uso obrigatório de máscara nos aeroportos e durante toda a viagem, higienização das mãos, manutenção do distanciamento social de pelo menos dois metros nos aeroportos.

Além disso, é recomendado que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de uma hora e meia para voos domésticos e três horas para voos internacionais. Nos casos de cancelamentos de voos e remarcações, a orientação é para que os passageiros façam contato direto com as empresas aéreas.

Em razão da pandemia, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informa que para os voos realizados até 31 de dezembro de 2021, o prazo de reembolso é de 12 meses (contados da data do voo). Para os voos programados a partir de 1º de janeiro de 2022, o prazo de reembolso é de 7 dias, contados da solicitação do passageiro.