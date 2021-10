Feriado de finados movimenta aeroportos e rodoviárias de São Paulo

Neste feriado de finados cerca de 420 mil pessoas devem embarcar e desembarcar pelos terminais rodoviários de São Paulo, de hoje (29) até quarta-feira (3). Os destinos mais procurados são as cidades do Sul de Minas Gerais, interior e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Florianópolis e Belo Horizonte.

A previsão da Socicam, administradora dos terminais Rodoviários da Barra Funda, Tietê e Jabaquara é de que nos dias 29 e 30 de outubro, sejam disponibilizados 364 ônibus extras para atender a demanda de passageiros. Caso seja necessário, mais carros podem ser disponibilizados.

A retomada do movimento de passageiros acontece de forma gradual no transporte rodoviário. Os terminais rodoviários de São Paulo, que registraram queda de 90% nos embarques em abril de 2020, atualmente apresentam redução na casa dos 36%, em comparação ao período pré-pandemia.

Para quem vai viajar neste feriado, a concessionária recomenda:

- Use máscara. De acordo com a Lei Federal nº 14.019, o uso da proteção facial é obrigatório em espaços públicos e privados acessíveis ao público;

- Atenção para as aglomerações. Além da demarcação de piso e assentos, os terminais contam com colaboradores em ronda, avisos sonoros e visuais que alertam para o distanciamento social. Obedeça os avisos de distanciamento e, se puder, compre a sua passagem pela internet;

- Caso não seja possível realizar a compra online, antes de se deslocar ao terminal rodoviário entre em contato com a empresa de ônibus que deseja viajar para checar a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários;

- Lave bem as mãos sempre que puder ou faça uso constante de álcool em gel;

- Caso apresente algum sintoma relacionado à covid-19, entre em contato com a empresa e remarque sua viagem. O passageiro rodoviário tem prazo de até um ano para remarcar a data da sua passagem.

A Campanha Embarque Seguro com a Socicam permanece nos terminais, que estão preparados para receber o público com dispensador de álcool gel 70% e lixeiras exclusivas para o descarte de máscaras, luvas e lenços.

Guarulhos

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou que de hoje a terça-feira (2) cerca de 522 mil passageiros devem viajar a partir do terminal.

Para os passageiros que pretendem embarcar para outros países, a recomendação da concessionários é para que procurem, além da companhia aérea, um órgão fiscalizador ou o site oficial do país de destino, para checar informações sobre vacinação e visto.

Atualmente, o aeroporto conta com 28 empresas nacionais e internacionais operando regularmente para 29 destinos internacionais, representando uma retomada de 58% na comparação com os 50 destinos operados antes da pandemia.

Congonhas

A Infraero, responsável pelo Aeroporto de Congonhas, informou que para o período de 20 de outubro e 3 de dezembro são estimados 216.629 passageiros e estão previstos 1.610 voos (pousos e decolagens).

A estimativa representa um aumento de 81% de aeronaves e 83% de passageiros circulando pelo terminal. Em 2020, Congonhas recebeu 889 aeronaves e teve circulação de 118.152 passageiros.

Os destinos mais procurados são Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.

A projeção da Infraero foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas e comparou o estimado para 2021 com o mesmo feriado de 2020, quando houve redução nas atividades em função da pandemia de covid-19.

O Aeroporto de Congonhas - Deputado Freitas Nobre é um aeroporto doméstico do município de São Paulo, o segundo mais movimentado do Brasil e fica na zona sul da cidade.

Pandemia

A Infraero informou que adota as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais, que estão sinalizados e têm veiculado mensagens audiovisuais. Essas recomendações também estão no site da Infraero.

Além disso, é recomendado que os passageiros cheguem ao aeroporto com uma hora e meia de antecedência para voos domésticos e três horas para voos internacionais.

Também foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária. O objetivo é manter os níveis de conforto e a segurança de passageiros, operadores aéreos e demais usuários dos aeroportos.

O atendimento e as orientações aos viajantes também contam com os “amarelinhos” da Infraero: funcionários de colete amarelo com a frase Posso Ajudar/May I Help You? estarão usando equipamentos de proteção individual e prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais.