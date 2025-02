Rafael Matos e Marcelo Melo alcançam semifinal do Rio Open

Os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo se garantiram nas semifinais do torneio de duplas do Rio Open após derrotarem o português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julien Rojer por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/3), nesta quinta-feira (20) no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

BRASIL NA SEMIFINAL DE DUPLAS 💚💛



🇧🇷 Melo/Matos 🇧🇷 eliminam Cabral/Rojer 6/4 6/3 e pegam Darderi/Navone na semi!#RioOpen pic.twitter.com/G5dbbynj2P — Rio Open (@RioOpenOficial) February 20, 2025

“Hoje foi um belo jogo para nós, [pois] conseguimos imprimir bem nosso jogo. Eu usando as minhas armas, o Rafa usando as deles da melhor maneira possível. O jogo era duríssimo hoje, jogamos contra eles na semana passada e ganhamos por 10-8 no super tie-break. Hoje [foi] muito mais controlável. Jogar em casa, no Brasil, dá inconscientemente mais energia e acho que foi um jogo praticamente perfeito para nós”, declarou Marcelo Melo.

Agora os brasileiros medirão forças com o italiano Luciano Darderi e o argentino Mariano Navone para buscarem uma vaga na decisão da disputa de duplas do maior torneio da América do Sul.

“São dois jogadores bem sólidos de fundo, gostam bastante do saibro. Acho que teremos que montar bem a tática. Também será um jogo diferente das duas primeiras rodadas. Mas será um jogo duro, eles estão na semi por grande mérito, também ganharam dois bons jogos”, afirmou Rafael Matos.