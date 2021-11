BC atualiza cartilha financeira para migrantes e refugiados

Os migrantes e refugiados que vivem no Brasil terão acesso a informações atualizadas para acessarem serviços financeiros e bancários. O Banco Central (BC) lançou hoje (11) a quarta edição da Cartilha de Informações Financeiras para Migrantes e Refugiados, elaborada em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Entre as novidades da cartilha estão as novas funcionalidades do Pix, sistema instantâneo de pagamento operado pelo Banco Central (BC), como o Pix Cobrança, que substitui boletos, e o Pix Agendado, que permite a programação antecipada de transferências.

Disponível em português, espanhol, inglês, francês e árabe, a cartilha está disponível na página do Banco Central na internet, na seção Cidadania Financeira <https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira>. Entre as informações disponíveis, estão o processo de abertura de contas bancárias no Brasil e os procedimentos para fazer remessas ou receber recursos do exterior.

A cartilha também traz informações sobre temas relacionados a cartão de crédito e credenciamento para receber maquininhas nos negócios. Segundo o BC, isso ocorre porque parte relevante dos estrangeiros no Brasil criam pequenos negócios, inclusive em decorrência da própria dificuldade de encontrarem emprego em suas profissões de origem.

O lançamento da cartilha ocorreu na 8ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef), que começou na segunda-feira (8) e acaba no próximo domingo (14). Organizado pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), o evento tem como tema Planejamento, Poupança e Crédito Consciente.