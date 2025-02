Definidos os jogos da 1ª fase da Copa do Brasil masculina de futebol

Foram definidos por sorteio nesta sexta-feira (7) os 40 confrontos eliminatórios (jogos únicos) da primeira fase da Copa do Brasil, torneio mais democrático do país por reunir times de todas as divisões do futebol nacional. Na cerimônia realizada pela CBF em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, também foi anunciada a data base dos jogos: 19 e 26 de fevereiro. A tabela detalhada com datas, horário e locais das partidas ainda serão divulgados.

Dos 80 times na primeira fase estão clubes da elite do futebol brasileiro (os mais bem ranqueados) que estrearão fora de casa. É o caso do Atlético-MG, atual vice-campeão, que enfrentará o Tocantinópolis-TO; do Grêmio que medirá forças com o São Raimundo-RR; e do Vasco que vai encarar o União-MT (confira todos os jogos ao final do texto).

Também há equipes debutantes na competição: Barcelona de Ilhéus (BA), Concórdia-SC, Guarany de Bagé-RS, Barcelona-RO, CSE-AL, Jequié-BA, Capital-DF, Dourados-MS e Maracanã-CE.

Vamos conhecer os duelos da Primeira Fase da #CopaBetanodoBrasil? 🇧🇷



Assim ficaram as chaves 1, 2, 3 e 4 após o sorteio desta sexta-feira! pic.twitter.com/C5PHP7yFpb — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) February 7, 2025

Este ano o regulamento do torneio prevê uma mudança relevante: o fim da vantagem do empate para o time visitante no tempo regulamentar. Sendo assim, em caso de igualdade, a classificação se dará após cobrança de pênaltis.

A Copa do Brasil reúne ao todo 92 clubes: além dos 80 times da primeira fase, outros 12 entrarão no torneio somente na terceira etapa, quando começam os jogos de ida e volta. Entre eles estão as equipes que disputam a Copa Libertadores (Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia); o Cruzeiro (nono colocado no Brasileirão); os campeões Santos (Série B), e Paysandu (Copa Verde); e o CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste.

Antes do início do sorteio, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ressaltou que o torneio nacional adotará o protocolo da Fifa de combate ao racismo e aproveitou para revelar o valor da premiação.

“Em 2025, a Copa do Brasil terá novamente recorde de premiação, vai distribuir mais de R$ 500 milhões aos clubes participantes ao longo da competição. Os dois finalistas vão receber mais de R$ 110 milhões na grande decisão”, destacou o dirigente.

O Cruzeiro detém o maior número de títulos – são ao todo seis – seguido por Grêmio e Flamengo – ambos com cinco troféus, sendo que o Rubro-Negro carioca é o atual campeão.

Confrontos da primeira fase

Grupo 1

ASA-AL x Atlético-GO

Jequié-BA x Retrô-PE

Grupo 2

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

Boavista-RJ x CSA-AL

Grupo 3

União-MT x Vasco-RJ

Barcelona-RO x Nova Iguaçu-RJ

Grupo 4

Humaitá-AC x Operário-PR

CSE-AL x Tombense-MG

Grupo 5

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Guarany-RS x Altos-PI

Grupo 6

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

Maracanã-CE x Ferroviário-CE

Grupo 7

Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

Capital-DF x Portuguesa-RJ

Grupo 8

Sergipe-SE x Ceará-CE

Parnahyba-PI x Confiança-SE

Grupo 9

Maringá-PR x Juventude-RS

União Tocantinópolis-TO x América-RN

Grupo 10

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

Grupo 11

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

Barcelona-BA x Athletic-MG

Grupo 12

Maranhão-MA x Vitória-BA

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

Grupo 13

Sousa-PB x Bragantino-SP

Oratório-AP x São José-RS

Grupo 14

Operário-MS x Criciúma-SC

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

Grupo 15

Cascavel-PR x América-MG

Votuporanguense-SP x Aparecidense-GO

Grupo 16

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

Rio Branco VN-ES x Amazonas-AM

Grupo 17

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Independência-AC x Manaus-AM

Grupo 18

Trem-AP x Brusque-SC

Olaria-RJ x ABC-RN

Grupo 19

Águia de Marabá-PA x Fuminense-RJ

Dourados-MS x Caxias -RS

Grupo 20

Operário VG-MT x Sport-PE

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP