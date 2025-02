Seleção feminina é convocada para período de treinos pré-Copa América

O técnico Athur Elias fez nesta quinta-feira (6) a primeira convocação do ano da seleção brasileira feminina de futebol já com foco na principal competição da temporada: a Copa América, a partir de 12 de julho, no Equador. Entre as novidades na lista de 30 jogadoras está a convocação inédita da atacante Gláucia (Flamengo), e o retorno da meio-campista Gaby Zanotti (Corinthias), que ainda não fora selecionada por Elias nas listas anteriores. A equipe ficará concentrada na concentrada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no período da Data Fifa, de 17 a 26 de de fevereiro.

A primeira convocação do ano já está entre nós! 📋



Foi dada a largada para a nossa temporada de 2025! Confira a lista completa das atletas convocadas para o período de treinamentos na Granja Comary! Vamos com tudo! 🇧🇷 pic.twitter.com/SmGsyziKMC — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 6, 2025

Das 30 atletas convocadas, nove conquistaram a prata olímpica em Paris no ano passado: as atacantes Adriana, Jheniffer, Kerolin e Ludmila; a meio-campista Ana Vitória; a lateral Yasmin; as zagueiras Antônia e Tarciane; e a goleira Lorena. Na lista de Arthur Elias, a maioria das atletas (16) atuam no exterior.

“Foi uma decisão técnica que eu tive, de entender que o melhor neste momento para a seleção feminina é treinar nossas atletas e trazer um número maior de jogadoras. E atende também ao calendário brasileiro e norte-americano, que estão em pré-temporada”, esclareceu o técnico.

Além do ciclo de treinamentos em fevereiro, a seleção enfrentará os Estados Unidos em dois amistosos na próxima Data Fifa, nos dias 5 e 8 de abril.

“Sem dúvida é nosso objetivo chegar no maior nível para vencer essa competição [Copa América] que vem melhorando a cada edição. Vamos ter um tempo pré-Copa América bastante interessante. Acredito que as atletas vão estar muito bem preparadas. Não é fácil, mas eu vim aqui para isso. Tenho dois vice-campeonatos, então estou precisando de um ouro. Estou aqui para isso – afirmou o treinador, que assumiu a seleção em setembro de 2023.

Convocadas

GOLEIRAS

Lorena - Kansas (Estados Unidos-EUA)

Natascha - Palmeiras

Camila - Cruzeiro

Claudia - Fluminense

ZAGUEIRAS

Isa Haas - Cruzeiro

Antônia - Real Madrid (Espanha)

Lauren - Atlético de Madrid (Espanha)

Kaká - São Paulo

Tarciane - Lyon (França)

Mariza - Corinthians

LATERAIS

Fê Palermo - Palmeiras

Bruninha - Gotham (EUA)

Yasmim - Real Madrid (Espanha)

Bia Menezes - São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Laís Estevam - Palmeiras

Ary Borges - Racing Louisville (EUA)

Gabi Zanotti - Corinthians

Ana Vitória - Atlético de Madrid (Espanha)

Vic Albuquerque - Corinthians

ATACANTES

Aline Gomes - North Carolina Courage (EUA)

Gio - Atlético de Madrid (Espanha)

Marília - Cruzeiro

Priscila - América (México)

Amanda Gutierres - Palmeiras

Ludmila - Chicago Red Stars (EUA)

Jheniffer - Tigres (México)

Gláucia - Flamengo

Adriana - Al-Qadisiyah (Arábia Saudita)

Kerolin - Manchester City (Inglaterra)