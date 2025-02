Flu derrota Vasco e continua na luta por vaga na semi do Carioca

Triunfo do Tricolor foi construído com gols de Cano e Thiago Silva

Em uma partida movimentada disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Fluminense derrotou o Vasco por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (5), para continuar sonhando com a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

VEEEEEEEENNNNCEEEE O FLUMINENSEEEEE!



VIRAAADA TRICOLOR! THIAGO SILVA E GERMÁN CANO MARCAM E O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O VASCO NO CARIOCÃO SUPERBET! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/OC6LGIxsV2 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 6, 2025

Com o triunfo obtido na partida transmitida ao vivo pela Rádio Nacional, o Tricolor das Laranjeiras pulou para a 6ª posição da classificação da Taça Guanabara, com 10 pontos. Já o Cruzmaltino permaneceu com 13 pontos, na 3ª colocação. A liderança é ocupada pelo Flamengo, que goleou a Portuguesa por 5 a 0 nesta quarta para chegar aos 13 pontos.

Virada tricolor

Os primeiros minutos do confronto foram marcados pela superioridade do Vasco, que precisou de apenas um minuto para abrir o marcador. Após falha do lateral colombiano Gabriel Fuentes, Paulinho encontrou na ponta direita o argentino Vegetti, que rolou para Philippe Coutinho escorar para o fundo do gol.

Mais organizada, a equipe de São Januário continuou melhor no confronto, encontrando as melhores oportunidades de marcar. O panorama só mudou após a parada técnica aos 25 minutos. A partir de então o técnico Mano Menezes posicionou Jhon Arias de forma mais adiantada, e a mudança deu resultado aos 28 minutos, quando o colombiano foi derrubado em jogada de contra-ataque.

E o próprio Arias cobrou a falta aos 31 minutos, levantando a bola na área para Thiago Silva marcar de cabeça. A equipe das Laranjeiras continuou melhor, e conseguiu chegar ao gol da vitória ainda antes do intervalo. Aos 41 minutos, após bate e rebate na área vascaína, a bola sobrou para Fuentes, que acertou forte chute. Cano desviou no meio do caminho e venceu o goleiro Léo Jardim.

Na etapa final a equipe comandada por Mano Menezes continuou melhor e conseguiu segurar a vitória até o apito final.