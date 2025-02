Neymar diz que retorna ao Santos para voltar a ser feliz

O torcedor do Santos viveu um momento de grande emoção na noite da última sexta-feira (31), pois o atacante Neymar foi apresentado como principal reforço do Peixe para o ano de 2025 com uma linda festa na Vila Belmiro. E, em sua primeira coletiva após a apresentação, o jogador afirmou que chega para este novo desafio com muita motivação e com vontade de jogar.

“Pisando aqui, me sinto com 17 anos de novo. [Estou] muito empolgado e com muita vontade de jogar”, declarou um emocionado Neymar. Segundo o atacante, o retorno ao Santos também representa uma oportunidade para buscar o seu espaço na seleção brasileira: “obviamente que a seleção é algo que quero voltar. Tenho algo a conquistar ainda [a Copa do Mundo], uma missão que acho que é minha última. Então vou atrás dela de qualquer jeito”.

Na entrevista Neymar foi perguntado sobre a forma que prefere atuar dentro das quatro linhas, e deixou claro que tem uma posição preferida, a posição de ponta de lança, fazendo a ligação entre o meio-campo e o ataque: “Jogo em qualquer lugar. A posição de 10 me aperfeiçoei mais ao longo dos anos, desde o PSG [França] jogo nesta posição. Vai depender do treinador, sendo na ponta, sendo nove, de volante, do jeito que ele quiser”.

Inicialmente o atacante acertou com o Santos pelo período de seis meses, mas, na coletiva, deixou aberta a possibilidade de ampliar o vínculo: “É muito cedo para falar de prolongação de vínculo. O Santos me deu a oportunidade de voltar. Obviamente abri mão de muita coisa para estar aqui. Foi um casamento perfeito, momento imaginado por todas as partes e aconteceu. Fazer um contrato de seis meses, que obviamente pode ser prolongado. Não sabemos o dia de amanhã, pois, há duas semanas, nem imaginava estar aqui. Não quer dizer que vou embora em seis meses. Mas é um contrato de seis meses que pode ser prolongado”.

O que Neymar deixou claro na entrevista é que o retorno ao Santos tem, para ele, um objetivo claro: voltar a ser feliz. “Voltei para jogar e ser feliz, fazer gols e ajudar o Santos. Abriram a porta e estou feliz. Espero ajudar”, concluiu.