Rio e Niterói enfrentam Assunção por direito de sediar Pan de 2031

A Panam Sports, entidade responsável pela organização dos Jogos Pan-Americanos, informou neste sábado (1) que foram apresentadas apenas duas candidaturas para sediar a edição 2031 do evento: a de Assunção (Paraguai) e a conjunta das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói.

“Às 23h59 de ontem, 31 de janeiro, foi cumprido o prazo para recebimento de inscrições de países e cidades interessadas em sediar os XXI Jogos Pan-Americanos a serem realizados em 2031. Solicitações dos Comitês Olímpicos do Paraguai e do Brasil chegaram oficialmente à sede da Panam Sports no México, indicando as cidades de Assunção e Rio de Janeiro-Niterói, respectivamente, como candidatas”, informou a entidade em nota.

“Na Panam Sports comemoramos com entusiasmo ter recebido dois grandes candidatos do continente interessados ​​em sediar a maior celebração do esporte Pan-Americano em 2031. Agradecemos profundamente aos Comitês Olímpicos Nacionais, aos Governos e autoridades do Paraguai e do Brasil por apresentarem suas candidaturas. Desejamos-lhe o maior sucesso neste emocionante processo que, sem dúvida, fortalecerá o desenvolvimento do esporte em nossa região”, afirmou a secretária-geral da Panam Sports, Jimena Saldaña.

Agora, as duas candidaturas têm que cumprir uma série de exigências até o dia 30 de abril, quando deverão enviar à Panam Sports o Dossiê de Candidatura.

A candidatura que não cumprir todos os requisitos solicitados pelo Panam Sports até 30 de abril de 2025, será desclassificada da disputa. No dia 1º de maio, a Panam Sports oficializará as candidaturas, além de criar uma Comissão Avaliadora que analisará todos os aspectos relacionados à candidatura, e acompanhará e visitará cada uma das cidades candidatas.

Candidatura brasileira

O anúncio da Panam Sports é feito alguns dias após o Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovar a candidatura conjunta das cidades do Rio de Janeiro e Niterói aos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031. As duas cidades foram as únicas candidatas do Brasil para sediar os eventos, depois que São Paulo desistiu do pleito no dia 16 de janeiro e declarou apoio a elas.

A candidatura conta com o apoio do Governo Federal. No final de janeiro os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves, estiveram no Palácio do Planalto, em Brasília, para conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi assinada uma carta de garantias, em nome do Governo Federal, para ser apresentada à Panam Sports.

A última vez que o Brasil sediou os Jogos Pan-Americanos foi em 2007, no Rio de Janeiro. A cidade também foi palco dos Jogos Olímpicos de 2016 e uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Essa experiência acumulada ao longo dos últimos anos é uma das apostas da candidatura para ser bem-sucedida.